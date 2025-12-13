出國前必拍「2救命照」！達人：護照遺失也不怕

生活中心／杜子心報導



很多人出國前會反覆確認機票、飯店，卻很少想過如果護照在國外突然不見，該怎麼辦。這種狀況一旦發生，不只會行程全亂，還可能卡在異地好幾天，補辦證件的時間與費用都會成為額外負擔。不過，近日旅遊Vlogger「Travel Tips by Laurie」就在社群媒體發布一段影片，教大家如何在出國前先做到兩件小事，就可以在國外遺失護照時，輕鬆應對快速解決。





旅遊Vlogger「Travel Tips by Laurie」分享，她長期觀察到不少旅客在海外補辦護照時卡關，問題往往不是流程困難，而是無法即時證明身分。她建議出國前必做2件事，第一件事是應先拍下護照資料頁的清晰照片，這一頁包含個人照片、姓名與出生資訊，是官方確認身分的重要依據。更重要的是，這些影像不要只存放在手機內，而應事先寄給可信任的親友或存進電子郵件，一旦手機遺失、損壞或無法上網，仍能迅速取得資料應急。

除了基本資料頁，Laurie提醒第二件出國前必做的事，就是拍下護照封底內側的條碼，她指出這組條碼需要專業設備才能讀取，一般人無法隨意取得內容，反而能在緊急狀況下協助機場或政府單位快速核對身分，提升補發效率。事實上，護照遺失長年是海外急難救助案件中的大宗，過去占比超過6成，即便晶片護照上路後，報失情況已有下降，但每年仍約有兩萬本護照在國內外被通報遺失，甚至遭不法集團利用。相關單位因此建置即時通報系統，也再次提醒旅客，真正能降低風險的第一步，往往就在出國前那幾分鐘的準備。





