出國前必看！ 他飛韓國行動電源未標示「Wh」遭沒收

隨著旅遊熱潮的回升，許多人準備前往韓國旅行。然而，近期有網友分享了他們的經驗，提醒大家在出國前務必檢查行動電源的標示。根據韓國觀光公社台北支社的說明，若行動電源僅標示容量為mAh而無Wh標示，則在搭乘韓籍航空時可能會被沒收。

近期有網友分享了他們的經驗，提醒大家在出國前務必檢查行動電源的標示。（資料圖／桃園捷運公司提供）

一名網友在社交平台上表示，幾位朋友因為行動電源缺乏「Wh」標示而遭到機場工作人員丟棄，並強調這一點在出發前一定要確認。韓國政府為了加強飛安，已針對行動電源和電子煙的攜帶規範進行了更新，所有乘客需隨身攜帶這些設備，並禁止在飛行過程中使用。

該行動電源只有標示「額定容量mAh」，但沒有Wh標示，就禁止攜帶。（圖／記者高珞曦攝）

根據最新規定，行動電源的瓦時數（Wh）計算公式為：Wh = mAh ÷ 1000 × 電池電壓（V）。此外，行動電源的攜帶數量也受到限制，100Wh以下的行動電源最多可攜帶五個，若需要攜帶超過的數量，必須經過航空公司批准。

韓國行動電源攜帶新規定。（圖／翻攝自韓國觀光公社台北支社臉書專頁）

為了避免不必要的麻煩，建議旅客在出發前仔細檢查行動電源的標示，並遵循航空公司的規定，以確保順利出行。

