出國前必看！地勤揭「訂機票5地雷」：小小疏忽行程恐完蛋

近年來台灣人出國旅次不斷增加，許多人都會在訂機票時貨比三家，甚至也有不少眉角要注意。有地勤在粉專指出，訂機票看似簡單，但太多旅客因為小小疏忽導致不能登機、行程被迫更改，甚至損失整張機票，更揭露「訂機票5地雷」，絕對要避免！

根據地勤經營的粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」指出，首先第一點是「證件資料正確性不可馬虎」。旅客在訂票時，護照姓名必須與機票完全一致，任何別名或簡稱都可能導致機票作廢。此外，護照效期至少要六個月以上，這不僅是航空公司要求，也是多數國家入境的基本規定。

若行程需要簽證（如美國ESTA、加拿大eTA、澳洲ETA），務必確認簽證資料正確，避免簽證過期或資料錯誤影響旅程。

第二點是「機票條款需詳讀」。粉專表示，機票退改、行李與餐食規定差異大，旅客必須事先了解。許多特價票無法退票或改期，或者需要支付高額手續費；廉價航空手提行李通常僅有7公斤額度，託運行李需額外付費，至於傳統航空行李額度則依票價不同而異。

此外，廉航餐食多需額外購買，如不想與旅伴分開，最好提前線上選位或加購座位，避免機場臨時被安排到不理想座位。

第三點是「航班時間與轉機安排要謹慎」。粉專提醒，凌晨航班或紅眼航班容易讓旅客搞混時間，訂票後務必再次確認出發與回程日期、時間。

若行程涉及轉機，需留意轉機時間是否充足、行李是否需重新提領，以及轉機國家是否需要簽證，以免耽誤行程或產生額外費用。

第四點是「購票管道差異」。粉專強調，旅客可透過航空公司官網或第三方平台（如Agoda、Trip.com）購票。官網購票在退改票及售後服務上較為方便、穩定；第三方平台雖價格可能較低，但改票與退票通常需透過平台處理，耗時較久。若價格差異不大，建議直接向航空公司購票以確保售後便利。

最後，粉專補充，「行李損壞申報不可忽視」。許多旅客以為行李損壞不會發生，因此忽略申報時效。事實上，航空公司對行李損壞申報有明確規定，若超過期限或不了解流程，旅客將無法獲得理賠。因此，出發前務必熟讀航空公司規定，避免事後吃虧。

