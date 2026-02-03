出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」

外交部領事事務局提出國人出國旅遊時應注意的「5大注意事項」。（示意圖／Pexels）





外交部領事事務局提出國人出國旅遊時應注意的「5大注意事項」，呼籲民眾在出發前做好行前準備與功課，避免出境時發生突發狀況。其中，針對旅遊或長期出國的民眾，林佳龍特別提醒，出境前應先確認護照空白頁數，若少於4頁，建議提早辦理換發或加頁，以免影響行程。

外交部推出宣導影片，外交部長林佳龍提醒，出國前可下載「旅外安全指南APP」，或是加入外交部領事事務局LINE帳號，掌握各國旅遊安全資訊，降低旅途中可能面臨的風險。此外，也建議行前透過領務局官網或LINE完成「出國登錄」，若於海外遇突發事件，即可第一時間聯繫駐外館處提供協助。

出國旅遊前5大注意事項：

1.確認護照效期

可先翻開護照首頁，確認效期是否仍有6個月以上，若未符合規定，應儘速辦理換發，以免影響出境行程。

2.檢查空白頁

由於各國海關查驗標準不一，外交部提醒，民眾若護照空白頁不足4頁，應提前辦理換發或加頁，以免影響通關。

3.護照內頁保持乾淨

外交部提醒，護照屬正式公文書，內頁不得自行加蓋觀光紀念章，否則可能影響查驗，導致出入境受阻。

4.查詢當地入境、簽證規定

出國前應先至外交部領事事務局官網，查詢旅遊目的地的入境及簽證相關規定，並記得投保足額的海外旅遊保險，以確保行程安全無虞。

5.自駕旅遊必備

欲規劃海外自駕行程，國人須攜帶我國駕照及國際駕照，若是要前往日本自駕，應事先在國內辦理駕照日文譯本，以利當地使用。

海外遇緊急狀況可聯繫外交部

外交部提醒，在國外若遇突發急難狀況，可請在國內的家人朋友撥打「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095，諧音「你幫我、你救我」，該專線在國內撥打免付費，若自海外撥打，須加撥當地國際碼+886-800-085-095並自行負擔通話費用。

外交部表示，領事事務局及中部、南部、雲嘉南與東部的外交部各辦事處，將於於春節連假期間暫停對外服務，但桃園國際機場的「外交部緊急聯絡中心」為24小時運作，由專人輪值處理國人旅外急難救助案件，確保為民服務不中斷。

