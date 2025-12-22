出國前應拍下「護照條碼」照？旅遊達人曝看似亂碼真相：可加速補辦

國際中心／綜合報導

國際旅行中若遺失護照往往令人無心遊玩、焦慮；不過，旅遊專家、網紅瓦萊麗·斯滕珀（Valerie Stemper）近期分享一項實用技巧，指出出國前應先拍下護照最後一頁底部的「條碼」照片。至於這樣做有何幫助？是因為這在護照遺失或被盜時，能幫助當局快速檢索個人資訊，大幅加速補辦流程。

旅遊網紅瓦萊麗日前在社群平台「Instagram」發布的短影音中指出，護照底部的條碼其實具有極重要的關鍵作用，「翻到護照最後一頁，拍下底部的條碼。如果您在國外丟失了護照，這個方法能大大加快補辦流程。」

根據美國線上工具中心指出，該條碼包含了持有人的個人姓名、國籍、護照號碼、出生日期、性別及有效期等詳盡資訊。當邊境管制官員或相關當局掃描條碼時，能迅速驗證身分；若護照在海外遺失，這些備份資訊將成為補辦時必備的關鍵數據。以台灣護照為例，該條碼即位於個人資料頁最下方的兩行英數字組合，雖看似亂碼，實則已濃縮載入所有基本資料。

即便如此，美國運輸安全管理局（TSA）特別強調，遺失護照時務必立即通報，以防身分遭冒用盜取，表示旅客可利用線上表格報告，系統通常會在一個工作天內完成註銷並發送確認郵件。此外，申請新護照雖不一定要報警，但報警紀錄能有效作為護照遺失或被盜的正式證明。

一旦完成註銷通報，旅客需聯繫距離最近的美國大使館或領事館。由於補辦流程通常需要親自前往辦理，事先拍下的條碼照片將能省去檢索資料的繁瑣程序，讓人在困境中能更從容、方便的完成補發申請。

針對台灣旅客，外交部官網說明，在海外遺失護照時，第一步應前往當地警局報案取得證明，隨後備妥身分文件與照片，親自前往鄰近駐外館處辦理補發。若旅客行程緊迫，無法等待護照補發作業，也有其他配套方案，就是可先申請「入國證明書」，持該文件即可搭機返國，回台後再行補辦。

