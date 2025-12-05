出國前要剪指甲？妹子曝原因 大票人狂點頭：已經買了8把指甲刀

台灣人瘋出國，過去也有不少人提醒除了護照、手機必帶，最好帶上台灣的牙線棒。近日又有名女網友表示，現在出國前必做兩件事，一是確認指甲有剪，另外一個就是帶胃藥。文章曝光後許多人都相當認同，甚至還有民眾回應，「指甲剪真的很重要，莫名其妙已經買了八把指甲刀了」、「指甲真的要剪，我光療太長指紋辨識一直按不下去」。

原PO在Threads上發文表示，以前出國，會做光療指甲跟接睫毛，讓自己漂漂亮亮在國外遊玩；現在出國第一件事確認指甲有剪，行李箱裡面有放胃藥。

廣告 廣告

對此，網友紛紛留言回應，「我也會帶胃藥，不只出國，出門超過兩天就會帶」、「非常重要，莫忘黑指甲！我也曾在國外買指甲剪，到底有多不愛剪指甲」、「指甲沒剪很躁鬱」、「指甲真的要剪，我光療太長，出境指紋辨識一直按不下去」、「指甲剪真的很重要，我出國久一點，就很驚慌指甲跟妖怪一樣長，莫名其妙已經買了八把指甲刀了，去一個地方忘記帶，就在當地買」、「出國化妝包裡面還會放指甲刀」。

此外，還有網友補充，「我一定會帶洗衣精，一次性小包裝的那種」、「還有感冒發燒藥、面速力達母、ok繃」、「以前的我出國：帶吹風機；現在的我出國：帶血壓計」、「還要帶便祕保健食品&止痛藥」。

更多中時新聞網報導

保健》家人與糖友聯姻 4成民眾搖頭

半數主要水庫優養化 中南部重災區

職安法增霸凌防治 最重罰百萬