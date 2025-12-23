出國前記得拍「護照條碼」！旅遊達人曝用途：加速補發流程
出國旅遊最怕護照遺失，影響行程又引發焦慮。對此，美國旅遊專家暨社群網紅瓦萊麗（Valerie Stemper）近期在社群平台Instagram分享一項實用技巧，呼籲民眾出國前務必為護照拍下特定區塊的照片，有助於日後萬一護照遺失時，加快補發流程。
瓦萊麗在一段短影音中指出，許多人出國旅行時會備份護照個人資料頁，但實際上應該將鏡頭對準護照最後一頁底部的「條碼」。她強調：「翻到護照最後一頁，拍下底部的條碼。如果您在國外丟失了護照，這個方法能大大加快補辦流程。」
據美國線上工具中心（Online Tools Center）說明，這組條碼實際上是機器可讀區（Machine Readable Zone, MRZ），內含持照人姓名、國籍、護照號碼、出生年月日、性別與有效期限等重要資訊。條碼雖看似亂碼，但已濃縮載入所有基本資料，當邊境官員或使領館人員掃描時，可即時辨識個人身分。
以台灣護照為例，該條碼位於個人資料頁最下方，由兩行英文與數字組成。若旅客能事先拍攝保存這區塊，未來若不慎遺失護照，不僅可作為提供身份的憑據，也能協助外交單位迅速處理補發程序。
不過，美國運輸安全管理局（TSA）亦提醒，護照遺失後務必第一時間通報，以防止資料被他人盜用。旅客可透過線上表格申報，通常系統會在一個工作天內完成護照註銷，並寄發電子郵件確認。雖然申請新護照不一定需要報警，但若能取得報案紀錄，則可作為官方證明，提高處理效率。
若護照確定遺失，旅客需親自前往最近的大使館或領事館辦理補發，流程雖然繁瑣，但若有條碼照片在手，將可大幅節省行政時間，讓人在焦急之中多一份從容。
針對台灣旅客，根據外交部說明，若在海外遺失護照，應立即至當地警局報案並取得報案證明，接著攜帶身分證明文件與2吋照片，親自前往當地駐外館處辦理補發。倘若旅程時間緊迫來不及等新護照核發，也可向館處申請「入國證明書」，持該證即可登機返台，回國後再補辦新護照。
