出國前驚見護照被蓋「吉伊卡哇」印章！網笑改去1國：他們不看

護照是每個人出國必備證件，出發前除了要檢查效期，也要留意內頁是否有污損，否則恐怕會在通關時被拒絕入境。就有網友表示，出發前往日本前在整理物品，結果打開護照發現，內頁竟被蓋上日本知名漫畫《吉伊卡哇》的印章，令他相當傻眼、擔心受到影響。貼文一出，引發熱烈討論，有網友笑說，可以改去中國，「中國根本不看你護照，沒差」。

原PO在PTT發文表示，本月底要出國前往日本，近期開始陸續收拾行李、換日幣，沒想到打開護照查看時，驚見其中1個內頁蓋上吉伊卡哇的印章；猜測應該是朋友去年所蓋。不過原PO發現時，距離出發時間已剩2週，令他焦急發文求救：「還有救嗎？現在去排隊換護照還來得及嗎？我查以前的案例也是會出事的樣子！」

貼文曝光後，鄉民笑說可以改去中國，「中國根本不看你護照，沒差，有去過的都知道他們不看台灣護照」、「上次我入境中國，拿出綠本護照，邊檢官員嚴肅地批評教育: 我們不看這個」。不過大部分網友提醒，「趕快去換一本，有些國家查很嚴」、「離月底還有點時間，趕快用急件辦，不要賭」、「認真說，亂蓋就是重辦，不然不給入境」、「如果全程電子通關，應該是還有救」、「現在趕快叫旅行社加急幫你辦一定來得及」。

事實上，據外交部領事事務局官網說明，曾有國人赴他國旅遊時，將旅遊景點紀念章戳蓋於台灣護照內頁，造成入境他國時遭拒、被遣返回臺。對此，外交部呼籲，護照具有公文書的性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，倘護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關的權益。

