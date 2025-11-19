出國剛落地就感冒？醫揭「3大原因」：第一天最危險 這8類人風險爆高
你一定也遇過這種情況：剛到國外——天氣冷、舟車勞頓、時差亂到像行星撞地球。結果隔天開始喉嚨痛、全身痠，量體溫一看：38.7°C。更慘的是：你還不確定這是感冒、流感、還是某個陌生病毒。流感在國外，真的可以變得很兇嗎？又要怎避開「飛出去玩→卻被病痛 KO」悲劇？
為什麼在海外易得流感？
重症醫師黃軒指出，其實不是病毒比較壞，而是你的身體「不在狀態」。
1、睡眠的剝奪
研究發現，到一個陌生的地方，睡不著，或有時差的睡眠剝奪，都會大幅降低T細胞功能，讓病毒更容易入侵。根據現有研究，睡眠剝奪會顯著抑制T細胞功能，進而使病毒更容易入侵。這些免疫功能障礙使病毒更容易突破黏膜屏障，進入宿主細胞並繁殖，增加感染風險與嚴重度。
2、飛行的壓力
長途飛機、壓力荷爾蒙上升，會削弱黏膜免疫反應。長途飛行及壓力荷爾蒙上升（如皮質醇、腎上腺素）會削弱黏膜免疫反應，進而增加病毒感染的風險。
3、密閉的循環
在旅行中，坐飛機、在機場裏面、在飯店內，一直在吹空調系統，長期長期處在室內密閉循環的低濕度的空氣。這樣的濕度過低，會讓鼻腔黏膜乾燥、病毒更容易進入。
低濕度環境會削弱鼻黏膜的物理屏障，降低黏液黏稠度及纖毛清除能力，並抑制先天免疫反應，使病毒更容易穿透黏膜進入宿主細胞。低濕度是呼吸道病毒季節性流行的重要環境因子，特別是在「冬季或長途飛行」等密閉空間，應積極調控室內濕度以降低感染風險。
哪些人容易在海外得流感重症？
1、65歲以上
研究指出，65歲以上感染流感後的併發症（肺炎、心血管併發症）顯著升高
2、有慢性病
糖尿病、高血壓、冠心病、慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘患者
3、懷孕
特別是中後期。孕婦免疫、呼吸與心血管功能都受到壓力，病毒更容易下肺
4、幼童（< 5歲）
幼兒的免疫系統尚在「學習模式」。海外環境陌生，暴露病毒種類多，更容易引發高燒與肺炎
5、免疫力弱包括
癌症治療中、服用類固醇、自體免疫疾病患者、器官移植者
6、長途飛行／時差亂
睡眠剝奪會直接讓 T 細胞功能下降，病毒黏上你更輕鬆
7、熬夜＋飲酒＋壓力大旅客
熬夜＋喝酒 → 鼻腔乾燥、免疫力崩潰。這群人在國外，往往在「第一天還好好的，第二天突然變重症」
8、去寒冷國家、乾燥地區
濕度 < 40% 時，病毒存活率上升、人體黏膜防禦下降。飛機艙內及寒帶的國家完全命中這樣條件
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
