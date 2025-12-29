出國加保「不便險」恐卡關！明年4月起限購2張防套利

出國旅遊不少旅客都會保旅遊不便險。（示意圖／東森新聞）





出國玩注意！明年四月起在機場登機前，想臨時加買旅遊不便險，小心會被卡關，因為產險業即將建置通報平台，包含不便險的投保張數，跟相關的保額，都會設置上限，防止旅客把保險，當成套利工具。

北海道冬日雪景，宛如夢幻仙境，吸引大批遊客朝聖，但美景固然迷人，旅途風險也不能忽略，出發前少不了未雨綢繆。

出國旅遊不少旅客都會保旅遊不便險，當班機延誤或者是行李遺失，都能獲得理賠保障，但要注意明年四月起新制上路之後，旅客未來想在機場加保不便險，恐怕會被卡關。

廣告 廣告

投保不便險，目前沒有明定上限，不過產險業將建立共用通報平台，無論是單獨買，還是附加在旅平險旅綜險裡，每人最多就只能買兩張不便險。

旅客：「出國前兩個禮拜會保，有時候會忘記，忘記那就不保，要去金門保那個海外醫療險，機場比較方便，來就可以保，會保很多家嗎，不會啊就保一家，我都是線上投保，因為我沒有比較過現場，跟線上投保差異，那我會覺得線上投保，應該會比較便宜。」

即便多數人，不太習慣現場加保，但過去曾有人登機前已知有颱風航空罷工或大雪，臨時向不同公司重複投保，一旦真延誤，同一趟航班、同個狀況，卻能領到好幾筆理賠，如今新制還包括總保額上限，不管怎麼買賠償都有天花板。

保險顧問：「譬如我的行李，只有損失五千塊，可是我買兩家（旅遊不便險），一家賠三千兩家賠六千，不僅沒有損失，反而還透過這種的機制，然後來賺錢，那這樣是不符合保險的精神。」

想靠不便險多賠，或重複投保的做法，切記未來將行不通，就是要避免有心人把保險當作套利工具。

更多東森新聞報導

南韓機場提早預告罷工 現保不便險班機延誤「沒得賠」

東森深度周報／旅遊險內容藏玄機！ 六大項出事可能不賠？

印巴開戰航班亂！海外旅遊不便險不理賠 旅客崩潰

