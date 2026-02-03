出國只是換病毒！醫曝：東北亞防呼吸道、腸胃 東南亞防蚊咬

許多人出國前擔心行李超重、航班延誤等問題，不過，重症醫師黃軒提醒，從醫學角度來看，更應該注意的是各地流行的病毒風險。他強調「出國不是變健康，只是換了一種病毒中而已」。

重症醫師黃軒提醒，從醫學角度來看，更應該注意的是各地流行的病毒風險。（示意圖／Pixabay）

黃軒指出，東北亞地區包括台灣、日本、韓國等地，最常見的是呼吸道病毒，包括流感病毒在冬春季節達到高峰，機場與大眾運輸是主要傳播熱點；新冠病毒呈現波浪式流行，密閉空間仍有風險；腺病毒容易被當成感冒，兒童與年輕人較多。他提醒「不要以為出國了，呼吸道病毒就會消失」。

在腸胃道病毒方面，黃軒表示諾羅病毒在日本、韓國餐飲與團體旅遊中常見，輪狀病毒則是兒童腹瀉主因之一。神經及兒童相關病毒包括腸病毒在台灣、中國、韓國夏秋季較多，麻疹病毒則會出現零星群聚。人畜共通的漢他病毒則在東北中國、韓國、蒙古等地，接觸鼠類環境時需特別注意。

泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨等國家，最大特色是蚊媒病毒。（示意圖／Pixabay）

針對東南亞地區，黃軒說明泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨等國家，最大特色是蚊媒病毒。登革熱幾乎在所有東南亞國家全年都有風險，基孔肯雅病毒會造成發燒及劇烈關節痛，茲卡病毒對孕婦特別重要，日本腦炎病毒則在鄉村、長住或戶外活動者風險較高。

黃軒也提到東南亞地區的腸道與食源性病毒，包括諾羅病毒、A型肝炎病毒，生食、街邊飲食是關鍵風險。呼吸道病毒如流感病毒、新冠病毒、副流感病毒、RSV同樣存在。較少見但需注意的包括禽流感病毒，接觸活禽市場者有風險；尼帕病毒雖極少見但致死率高，馬來西亞、印尼、印度部分地區曾出現。

東南亞地區的腸道與食源性病毒，包括諾羅病毒、A型肝炎病毒，生食、街邊飲食是關鍵風險。（示意圖／Pexels）

黃軒總結，東北亞病毒在呼吸道與餐桌等待旅客，東南亞病毒則坐在蚊子身上等待。他建議民眾不用恐慌，但一定要知道自己身處什麼風險中。他提出三項重點提醒：去哪裡要先搞懂當地流行什麼病毒；口罩、洗手、防蚊比補品更有用；回國2至21天若出現發燒、腹瀉、關節痛症狀，就醫時一定要告知醫師剛從哪裡回來。

黃軒強調，東北亞旅遊冬天要防呼吸道病毒、夏天要防腸病毒及諾羅病毒，口罩加上洗手比天天吃補品更重要。東南亞旅遊則是「防蚊大於防疫，沒被咬比有沒有吃藥還更重要」。他表示旅行是放鬆，但對病毒來說，旅客只是換了一個舞台而已。

