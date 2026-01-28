出國可以帶藥嗎？出國帶藥限制必看懶人包！違規小心被拒絕入境

出國帶藥規定有哪些，你知道嗎？許多人出國旅遊都會隨身攜帶常備藥品，以便身體出狀況時能即時因應。但各國對旅客攜帶藥品入境的規定不盡相同，國人出遊若不符合入境國家的規定，有可能違法受罰，甚至被拒絕入境。究竟出國可以帶藥嗎？出國帶藥限制有哪些？Yahoo新聞編輯室馬上帶你了解！

出國可以攜帶藥品，不過要確認入境國的規定，否則可能受罰甚至遭拒絕入境。（示意圖／Getty Images）

出國可以帶藥嗎？各國規定為何？怎麼查詢？

不同的國家針對藥品的規定有所差異。建議民眾出國前，前往外交部領事事務局官網，點選或輸入打算前往的國家，接著點擊「簽證及入境須知」，事先了解當地是否有特殊規定，以免誤觸入境國法網。保險起見，非必要的藥物可以考慮是否不要攜帶出國。

廣告 廣告

以美國（United States of America）來說，在入境須知處寫到，禁止個人攜入未經美國食品藥物管理局（FDA）批准的處方藥，但若該藥品完全符合「針對重大疾病且於美國國內無法取得」、「不會於美國國內販售」、「不會引發不合理的風險」與「個人提供書面保證」四情況，則可允許攜入三個月用量的未經美國FDA批准之處方藥。

再舉澳大利亞（Australia）為例，查看其入境須知第四點，即可得知澳洲規定，個人所攜帶的各種藥品，包括成藥、處方藥、替代藥品、中藥、草藥、維他命或礦物配方等，都必須向澳洲海關申報，藥品須有醫師英文處方箋，藥品須放置在隨身行李中，且不得超過三個月用量。若未進行申報或虛假申報，可能收到違規通知、受到民事處罰、被刑事起訴、澳洲簽證遭取消，甚至遭拒絕入境，不可不慎！

至於國人常去的韓國（Korea）也在入境須知海關第四點提到，攜帶藥品入境涉及韓國規定，且個案狀況不一，難以一體適用；民眾若對法規有疑慮，建議出國前就該藥物是否是韓國政府管制藥物和其可攜帶的管制劑量等資訊，洽詢韓國關稅廳或食藥處，未獲明確答覆之前，切勿以身試險攜帶，以防觸犯韓國法律。

Yahoo解釋性新聞

出國必須帶藥怎麼辦？

如需攜帶含有管制藥品的自用藥品出國，我食藥署呼籲，請隨身攜帶醫療院所開立的診斷證明書或處方箋影本等證明文件，以利通關檢查。

要是攜帶第一級至第三級管制藥品，像是成癮性麻醉藥品、影響精神的安眠藥等，可按管制藥品管理條例施行細則第18條，檢附聲明書（內容須包含患者姓名、生日、住居所、護照號碼、攜帶出國之管制藥品品名、規格及數量、出國期間與出國口岸）和醫師診斷證明書（內容須包含病名、治療經過、必須施用管制藥品理由），向食藥署提出申請，開立證明文件。

「病人隨身攜帶管制藥品入境出境中華民國聲明書」怎麼申請？

根據食藥署官方資訊，病人隨身攜帶管制藥品入境出境中華民國聲明書申請方式，請按以下步驟進行：

填寫聲明書。 檢附醫師診斷證明書正本，醫師診斷證明書須載明病人的病名、治療經過、必須使用管制藥品理由及每日服用量等。 病人的護照影本。 若攜帶管制藥品，要將實際攜帶數量寫清楚，並檢附擬攜帶管制藥品的標籤或仿單影本（或記載有擬攜帶管制藥品之品名、成分、含量、包裝規格、製造廠名等之相關英文資料），以供核對。 整理好上述資料後，掛號郵寄至衛生福利部食品藥物管理署，地址為「115021台北市南港區研究院路一段130巷109號」；食藥署收到約七個工作天後，會再核發寄回給申請人，因此申請人寄出上述資料時，記得提供正確且清楚的收件地址。

看更多》國外買藥帶回台灣限制有哪些？出國旅遊藥買太多當心沒收又挨罰

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料

※三、國人出國攜藥請留意，遵守規定好安心（衛福部食藥署藥物食品安全週報）

※管制藥品管理條例施行細則（全國法規資料庫）

※申請「病人隨身攜帶管制藥品入境出境中華民國聲明書」，須檢附何種文件？（衛福部食藥署）

※[13] 申請「病人隨身攜帶管制藥品入境出境中華民國聲明書」之規定（衛福部食藥署）