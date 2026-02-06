出國吃飯餐具用法洩文化差異 美國女移居歐洲「叉子朝上」竟被笑

（示意圖／Pixabay）

出國用餐除了語言與文化差異，連餐具怎麼拿都可能成為隱形地雷。一名美國女子移居丹麥後，才驚覺自己多年來習以為常的用餐方式，在歐洲餐桌上顯得格外突兀，也意外引發各界對美式與歐陸式餐桌禮儀差異的關注。

根據外媒《CNN Travel》報導，美國一名44歲女子布萊克（Brooke Black）成長於伊利諾州，她與先生育有兩名孩子，從小家中多半只擺放叉子，除非是牛排等需要切割的餐點，否則很少使用刀子。她也坦言，自己幾乎一輩子都只用叉子吃飯，並習慣將叉子握在慣用手、叉齒朝上進食。

直到2020年全家搬到丹麥，布萊克與先生的當地家人共進餐點時，她才驚覺自己和周遭歐洲人的用餐方式大相逕庭，甚至常被對方親友善意取笑。原來在歐洲普遍流行的「歐陸式」用餐法中，進食時刀叉會同時使用，叉子放在左手、叉齒朝下，刀子則握於右手隨時切割或推送食物；相較之下，美式用餐則採「切換法」，先用刀切食，再放下刀子，將叉子換到慣用手、叉齒朝上進食，被形容為較為繁複。此外，英國用餐禮儀則又略有不同，在正式場合中，叉齒幾乎不會朝上。

禮儀專家指出，各國餐桌文化並無絕對對錯，關鍵在於是否得體與尊重場合。若是正式商務場合，適度觀察並融入當地習慣有助於建立良好印象；但在多數情況下，只要用餐時自然、不失禮，也無須過度焦慮。專家也提醒，無論哪一種風格，正確握持餐具、不發出聲響、不將餐具直接放回桌面，都是共通原則。

對於初次面對文化差異而感到困惑的旅人，英國禮儀權威機構Debrett’s董事建議，保持開放心態，必要時可禮貌請教，主人也有責任讓賓客感到自在。

回顧歷史，刀叉使用方式的分歧，與歐美各國餐飲制度與文化演變息息相關，至今仍難以明確劃分源頭。專家總結，真正重要的並非餐具方向，而是用餐時展現出的體貼與尊重，才是跨文化餐桌上最通用的禮儀。

