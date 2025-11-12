出國回家別只洗衣服！專家提醒記得清潔「4樣隨身物品」超多人都忽略

出國旅遊後除了行李箱，其他隨身物品也別忘了好好清潔。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

不少民眾出國旅遊回家時，可能只是將行李箱裡的髒衣服丟進洗衣機、洗漱與化妝用品歸位、把特產拿出來分配好，接著就只簡單擦拭一下行李箱，就會將防塵套套在行李箱外再歸位。不過，陪著征戰四方的行李箱其實可能行徑機場、廁所、骯髒道路等地，早已沾滿讓人難以察覺灰塵與細菌，如今就有衛生專家揭露分享每次旅遊後的正確清潔行李方法。

出國旅遊回家後該如何做好清潔？

讓盥洗用品與行李箱保持乾燥

根據華盛頓郵報（Washington Post）報導，美國清潔協會發言人暨清潔專家潔西卡艾克（Jessica Ek）與威爾康奈爾醫學院暨紐約長老會醫院內科醫師基斯羅奇（Keith Roach）近日受訪時，分享了他們對行李箱清潔的建議。

首先，「保持盥洗瓶與收納袋不發霉」的秘訣，就是絕對不要在這些物品還是潮濕狀態時就收進行李，而是應該先清洗後、徹底晾乾物品再收納，潔西卡對此表示：「如果你在潮濕時就把它收好，它就會讓細菌、黴菌或其他不想要的東西滋生。」

清洗頸枕

羅奇醫師提醒，頸枕會沾滿皮屑與皮脂，長久下來既不舒服又會發出異味。若頸枕有可拆式枕頭套，可以直接清洗套子就好；若沒有枕頭套，則可將整個枕頭都下水清洗。

別忘了清潔手機與耳機

潔西卡建議，可先以乾淨的乾布擦拭表面，再用消毒濕巾清潔，之後再讓手機自然風乾。至於耳機的部分，則可用消毒濕巾或少量酒精擦拭布清理，但清潔時務必注意別讓酒精液體滴入開孔或插口。

行李箱內外都要清理

潔西卡建議，可先用抗菌濕巾擦拭外殼，再用吸塵器吸掉內部灰塵與碎屑。若有異味殘留，也可用小蘇打粉與水調成糊狀後再塗抹在行李箱上，有助於除臭。

清洗水壺

潔西卡提醒，民眾應該在旅途中就定期清洗水壺，而不是出去旅遊1週、回家後才記得清洗，而且除了清水外，也應使用肥皂與清潔海綿的摩擦助力，才能清潔到內部難以觸及的部分；也可以使用細長刷或吸管刷清理水壺吸嘴或吸管狹窄處，或者乾脆避免使用吸管設計的水壺。



