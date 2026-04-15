出國多付2000元？油價飆漲害國際機票漲價、減班 陳世凱：才影響0.3％

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記者周佩怡／台北報導

中東局勢升溫推升國際油價，我國部分國際航線票價將漲。（圖／記者李育道攝影）

中東局勢升溫推升國際油價，國際航空燃油價格已較戰前暴漲逾120%，直接反映在機票成本上。7日起國際航線燃油附加費，短程線由每人17.5美元調至45美元、長程線由每人47.5美元提高至117美元。換算台幣，部分長程航班旅客每張機票將多付約2000元以上。交通部長陳世凱今（15）日表示，雖然航空公司營運成本大幅增加、部分航班出現減班，但整體航班影響約 0.3%，多數旅客行程仍維持正常。

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油價波動增加航空公司營運成本，交通部立法院報告指出，國際航線航空燃油價格目前已升至每公升1.2816美元，比戰前上漲122%；國內航線航空油價則達每公升44.2元，漲幅116%。少部分國家如緬甸、越南、菲律賓已有油商限制航空公司加油量，雖未完全禁止加油，但仍增加航空公司營運壓力。

另，今年夏季航班平均每週3029班，截至4月13日，部分航空公司規劃減班，包括4月取消7.3班/週（約0.2%）、5月取消52.6班/週（約1.7%）、7月、8月各取消1班/週。陳世凱表示，國際航空整體取消比例約0.3%，影響不大，民航局已要求航空公司，如需調整航班，必須主動告知旅客並提供替代航班或免手續費退改票，避免旅客權益受損。

國內機票政府協調凍漲，票價、航班不影響

國內航線部分，交通部指出，今年2月至4月國內航空燃油平均價格每公升28.75元，超過27.25元的票價調整門檻。不過政府已協調航空公司緩漲，目前國內航空票價、航班不受影響，且為降低業者成本，先由中油先吸收油價漲幅，再由交通部編列預算補助。

交通部估5月補貼公路客運、計程車

油價上漲同樣影響公路運輸。今年3月柴油加權平均價格28.31元，尚未達到29.6元的客運運價調整門檻，若油價持續上升，預估5月可能觸及門檻。但交通部將配合行政院政策採凍漲票價方式因應，若啟動油價補貼政策，推估5月到12月公共汽車客運補助經費約1.21億元，每名計程車司機每月補助約2000元，公路部分補助經費約需10億元。

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