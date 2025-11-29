出國多錯了嗎？她連飛5趟日本被質疑「太誇張」 網友反擊：國旅才花冤枉錢

一名女網友半年內五度前往日本，引發同事關注與網友熱議旅遊頻率話題。（示意圖／Pixabay）

對不少台灣人來說，週末出遊的選項不再僅限於國內景點，短程海外旅遊逐漸成為新常態。尤其日本因距離近、航班多、消費選擇多元，成為許多人假日快閃的首選地點。近日，一名女網友就在批踢踢實業坊透露，自己從今年6月起，每個月都飛一趟日本，半年共出國五次，卻因此遭同事關切是否「太誇張」，引發網友廣泛討論。

該名網友詳述自己的旅遊行程，指出她分別在6月前往福岡、7月去立川、8月飛東京、9月到北海道，10月則造訪橫濱。每次都屬於兩三天的短期行程，多是為了追星或簡單購物放鬆，因此大多安排在週末進行。

廣告 廣告

然而，當她再度向公司請假安排出國時，鄰座的同事表達驚訝，詢問她「怎麼每個月都出國」，讓她感受到某種程度的質疑。她不禁上網發文提問：「我覺得半年去日本五次還好啊，國旅不也是週末來回，這樣算很誇張嗎？」

這則發文隨即引發大量討論。大多數網友對她的行為表示理解甚至支持，認為若經濟與時間許可，頻繁出國並無不妥。有留言指出：「出國還比較便宜，國旅貴又擠」、「現在很多人都這樣，有事沒事就飛一趟日本」、「自己有假有錢就行，不用看別人臉色」。

也有人語帶諷刺地說：「半年國旅五次才誇張吧」、「國旅週末來回也很花錢，還不如出國」。但也有部分網友持不同看法，認為雖然次數不是問題，但若每次都只是短暫快閃，多少會覺得可惜。「這麼多趟都沒好好待一下，感覺像是在累積飛行里程」、「出國旅遊如果總是走馬看花，似乎有點浪費時間與金錢」。

這起討論反映出現代職場中對於假期使用與個人生活方式的價值觀落差。對部分人來說，能規劃多次短途旅行是生活品質的體現；但在某些職場文化中，過於頻繁的請假仍可能招致他人側目。無論如何，是否頻繁出國，最終仍是個人選擇與生活安排，只要不影響工作，本質上無需他人評斷。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

香港惡火釀至少128人死！ 施工承包商3負責人「涉嫌誤殺」獲保

宏福苑大火釀128死！前保安主管揭「警報系統長期被關」 只為方便工人出入

帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」