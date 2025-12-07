出國小心！申領「1證件」恐喪失台灣身分 移民署證實了

生活中心／游舒婷報導

出國要小心了！移民署表示，過往曾發生國人到中國大陸旅遊時，向中國旅行社報名俄羅斯旅遊團，聽信旅行社話術申領「一次性中國邊境旅遊護照」，移民署鄭重提醒，依據規定，申領中國護照將遭戶政事務所廢止戶籍，進而可能「喪失台灣身分相關權益！」

到中國旅遊不要申領「一次性中國邊境旅遊護照」，恐讓你喪失台灣戶籍。（圖／資料照）

移民署表示，曾有國人到中國旅遊時，跟中國旅遊社報名俄羅斯旅遊團，卻因誤信旅行社宣稱的「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等話術，進而申領了一次性中國邊境旅遊護照。

移民署說明，依相關法令規定，申領中國護照將遭戶政事務所廢止戶籍，進而喪失臺灣身分相關權益！移民署強調，依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，臺灣地區人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照。違反者，喪失臺灣地區人民身分。另依廢止臺灣地區人民身分及戶籍作業要點第4點規定，移民署知悉臺灣地區人民在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，應即通報當事人戶籍地戶政事務所逕為廢止其臺灣戶籍。

移民署說明，如果接獲其他機關或民眾檢舉國人在中國大陸設有戶籍或領用中國護照、身分證或定居證，經依行政程序法查證並通知當事人說明後，即會依規定通報戶政事務所依權責辦理。

移民署特別呼籲，國人於中國大陸旅遊期間，切勿為至中國鄰國短期旅遊，貪圖便利而領用中國邊境旅遊護照等證件。

