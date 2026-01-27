出國小心「被送中」！外交部旅遊警示註記「與中國有引渡條約」國家

外交部領事事務局局長鄭正勇。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 中國跨境鎮壓、長臂管轄事件不斷發生。對此，外交部今（27）日表示，現行國外旅遊警示除了提供當地重大突發事件以外，也提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等其他客觀指標供國人參考。

外交部今上午召開例行記者會，領事事務局局長鄭正勇業務簡報時表示，為利旅外國人能及時掌握旅遊目的地的警示資訊，外交部依據訂定的「外交部發布國外旅遊警示參考資訊指導原則」，透過駐外各館處隨時掌握駐在國及兼轄地區的旅遊安全情勢，如有任何影響國人安全的突發事件，立即通報外交部發布旅遊警示，供民眾出國商旅規畫的參考。

鄭正勇指出，現行國外旅遊警示分級表分為四級：「第一級：灰色提醒」、「第二級：黃色注意」、「第三級：橙色避免前往」及「第四級：紅色儘速離境」，評估項目包括個別國家的基礎設施、衛生條件、政經情勢、天然災害及社會治安等。

鄭正勇並指，外交部發布的「旅遊警示」除提供有關當地重大突發事件，如：暴動、戰亂、政變、天災、恐怖攻擊及重大傳染疫情等，影響國人商旅安全的資訊，亦提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等其他客觀指標供國人參考。

