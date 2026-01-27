出國小心「被送中」！外交部旅遊警示 新增「與中國有引渡條約」國家

〔記者黃靖媗／台北報導〕國人赴海外旅遊前，可至外交部領事事務局官網查詢「國外旅遊警示分級表」，確認目的國安全性。應對中國跨境鎮壓、長臂管轄，外交部領務局局長鄭正勇今(27)日表示，旅遊警示近期也註明各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」情形。

鄭正勇今日於外交部例行記者會說明，為方便旅外國人能及時掌握旅遊目的地的警示資訊，外交部依據訂定的「外交部發布國外旅遊警示參考資訊指導原則」，透過駐外各館處隨時掌握駐在國及兼轄地區的旅遊安全情勢，若有任何影響國人安全的突發事件，立即通報外交部發布旅遊警示，供民眾出國商旅規畫的參考。

鄭正勇說明，現行國外旅遊警示分級表分為「第一級：灰色提醒」、「第二級：黃色注意」、「第三級：橙色避免前往」及「第四級：紅色儘速離境」等4級，評估項目包括個別國家的基礎設施、衛生條件、政經情勢、天然災害及社會治安等。

鄭正勇指出，外交部發布的「旅遊警示」除提供有關當地重大突發事件，例如暴動、戰亂、政變、天災、恐怖攻擊及重大傳染疫情等，影響國人商旅安全的資訊。

考量中國長臂管轄、跨境鎮壓，鄭正勇表示，領務局旅遊警示近期也提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等其他客觀指標供國人參考。

