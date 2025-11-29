出國小心！「A320客機」大規模召回 多國航班受影響

（記者蔡函錚／綜合報導）國際航空界近來因一項技術通知掀起連鎖反應，多家航空公司被迫調整既有班表，旅客紛紛關注後續安排。歐洲飛機製造商空中巴士日前向全球營運商發布緊急訊息，點名A320系列多型號必須停飛進行系統處理，使各地航班運作瞬間緊繃。

示意圖／翻攝自免費圖庫freepik

這份通報指出，相關機型的飛控電腦在特定情況下可能受外在環境干擾，使飛行控制存在風險。為避免狀況擴大，各航司需在指定時限內完成軟體回退，才能重新投入常規營運。雖然技術作業相對簡易，但受影響的飛機數量龐大，必須先飛往維修據點才能啟動程序，使全球飛行網路出現明顯壓力。

廣告 廣告

美國多家主要航司也在名單之列，美國航空、達美航空、捷藍航空與聯合航空皆是A320系列的大量使用者。以美國航空為例，旗下受影響的飛機達數百架，雖然單機修復時間僅需數小時，但整體機隊需分批完成，勢必對班次安排造成壓力。

歐洲與亞洲部分航司同樣啟動因應措施。德國漢莎航空、英國easyJet、印度IndiGo與哥倫比亞Avianca等均宣布暫時停飛受影響的機型，其中Avianca甚至暫停販售部分日期前的機票，以降低營運調度壓力。航空運能在短時間內被壓縮，各地旅客明顯感受到班機異動的衝擊。

依據《路透社》取得的內容，這次通知涉及A319、A320與A321三型號，歐洲航空安全局也已同步發布緊急指令，要求相關機隊全面執行更新。日本方面也傳出影響，日媒指出，全日空因國內航線大量使用A320系列，使其在通知發布當日即取消多班航班，數千名旅客的行程因此受阻。

在台灣，本次事件是否波及本國航司，也成為外界關注焦點。根據公開資訊，台灣虎航、中華航空、長榮航空與星宇航空都擁有A320系列機型。台灣虎航目前共有17架A320家族機型；中華航空手上有19架A321neo；長榮航空則運用17架A321-200；星宇航空現有13架A321neo。各家航空之後如何評估並執行相關措施，仍待主管機關和業者進一步說明。

星宇航空表示，旗下機隊未受此次通知影響；其他航空公司和民航局會再公布後續資訊，以釐清實際衝擊程度。

A320系列自1987年投入市場後，逐步成為全球單走道客機的主力型號之一，現役機隊超過1萬架。因大量用於國際、中短程與低成本航線，其運能變化往往牽動全球旅遊市場。此次技術通知使航司短期調度承壓，後續恢復狀況仍有待各國工程團隊完成作業後才能明朗。

更多引新聞報導

北一女18歲生校內墜樓不治 校方啟動調查程序

邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻

