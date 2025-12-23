一出國就便祕？醫揭「5大原因」 曝3招幫助通暢

生活中心／彭淇昀報導

不少人旅行時會有「便祕」困擾，只要出國或是換個環境就會好幾天上不出來。對此，有醫師指出，雖然「旅遊型便秘」並非正式醫學名詞，但在臨床上很常見「因旅行引發的短暫性便秘」，主要與環境與生活作息改變有關。

有些人一換環境就會出現便秘症狀。（示意圖／翻攝自Pixabay）

根據《CNA Lifestyle》報導，採訪了多名醫師，並整理出最常見的「旅遊便祕」5大原因。

＊水分攝取不足：飛機艙內空氣乾燥，讓人體快速流失水分，使糞便變得更乾硬，加上攝取水份較少。

＊長時間久坐：長途飛行或車程會降低腸道蠕動。

＊飲食改變：旅行期間纖維攝取不足，油炸精緻食物變多、喝水變少，就會提高便秘風險。

＊作息被打亂與時差：腸胃也有自己的生理時鐘，作息和用餐、睡眠時間一亂，排便就容易不規律，「不規律的睡眠與飲食會干擾這個節奏，影響某些重要代謝物的生成，而這些物質正是調節腸道蠕動的關鍵」。

＊壓力或焦慮：例如不敢用陌生廁所、或刻意憋便意；另外，也有人會因接觸新環境、新食物與水源，導致腸道菌相變動，進一步影響排便。

不過，專家表示，「旅遊便秘」並非無法預防，可在出發前幾天逐步增加水分與膳食纖維攝取，並維持規律作息與適度活動；跨時區旅行者，也可提前調整睡眠時間，幫助身體適應。

旅途中則應多喝水、選擇高纖食物，如水果、蔬菜、全穀類與豆類，避免過多油炸食物、酒精與咖啡因。即使行程忙碌，也建議多走路、伸展身體，幫助腸道維持正常運作；必要時，攜帶纖維補充品或溫和瀉劑，也能作為備用。

醫師提醒，若便秘超過一週仍未改善，或伴隨劇烈腹痛、嘔吐、血便、不明原因體重下降等症狀，就應盡快就醫檢查。

旅行帶來的不只是風景與美食，腸道也需要被照顧。只要事前多一點準備、旅途中注意水分、飲食與活動量，就能避免便秘壞了好心情，讓假期真正輕鬆又順暢。

