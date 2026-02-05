出國帶回食品禁轉售 查獲最少罰3萬

衛福部食藥署提醒，國外帶回的保健品、零食等食品僅限個人自用，嚴禁在國內轉售。（本報資料照片）

許多民眾趁春節假期出國旅遊，逛藥妝店、伴手禮店不免大肆採購一番，但衛福部食藥署提醒，國外帶回的保健品、零食等食品僅限個人自用，嚴禁在國內轉售，一旦查獲可開罰3萬元起跳。據統計，民國114年全台查獲116件違規，總計開罰366.5萬元。

食藥署食品組組長許朝凱表示，民眾出國採購食品須注意三大原則：先至食藥署食品藥物消費者專區查詢「國外消費紅綠燈」資訊、遵守個人自用限量規定，以及僅供個人自用，嚴禁帶回國後轉售。

許朝凱指出，「國外消費紅綠燈」資訊，主要讓民眾了解各國食品安全狀況，作為聰明選購的重要參考。而攜帶食品回國務必遵守個人自用限量規定，一般食品價值應在1000美元以下，且重量不得超過6公斤；錠狀或膠囊狀的保健食品每種最多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不得超過36瓶（盒、罐、包、袋），並以原包裝為限。

另外，依《食安法》規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗的食品，僅限於個人自用，若民眾將攜回的食品拿去販售，如放置於電商平台、社群媒體拍賣，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

食藥署統計，去年全台裁處食品轉售共116件，金額達366.5萬元。許朝凱表示，其中單件裁罰最高為8萬元，該民眾在電商平台販售營養補充品，由於販售品項、銷售行為數較多，因此加重裁處。

許朝凱提醒，無論是自行從國外攜入，或是從國外寄回台灣，只要沒有經過輸入查驗登記的食品，都僅限自用，若被查獲沒有中文標示，將進一步追查，如無法提出輸入查驗證明，將開罰至少3萬元，即使尚未售出仍可能受罰。