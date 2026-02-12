出國帶感冒藥恐觸法？國人遊韓攜「止咳藥」遭海關攔下...民眾該注意哪些事？
台灣旅客遊韓攜帶含「右美沙芬」止咳藥遭海關攔查。藥師提醒，各國對藥品成分管制差異大，即使在台合法取得，也可能在他國觸法。（圖片來源／freepik）
國內一名女子日前到韓國旅遊時，在機場領取行李時赫然發現行李被海關掛上「黃色大鎖」，還遭帶到海關小房間接受長達一小時的檢查，原因並非毒品，而是她攜帶的 醫師開立備用止咳藥因含「右美沙芬」成分，在韓國屬於管制藥物，因此在入境時遭到攔查。
這起事件正好凸顯出一個日漸普遍但被忽略的現象：很多台灣人以為「自己在台灣合法取得的藥」，帶出國一樣沒問題，但事實上，各國對藥品的入境管理規範差異極大，稍有不慎，就可能讓期待已久的旅程變成機場驚魂。
像這名女子所攜帶的止咳藥中含有成分右美沙芬（Dextromethorphan），在韓國被列為管制藥品的一種，出境時若未申報或未備足證明文件，就可能觸犯當地法律。
究竟出國帶藥到底有哪些注意事項？政府制度是否已足夠保障民眾權益？是否有必要進一步加強宣導或建立查詢平台？
海關攔查不只是「運氣差」，「常見用藥」也可能涉違法
依據外國相關資料顯示，像韓國這樣要求醫師處方、原包裝、英文處方證明甚至申請核准的國家並不少見，尤其是含有精神、鎮痛或中樞神經作用成分的藥物。
基層藥師協會理事長藥師沈采穎接受《信傳媒》電訪時指出，藥師在第一線常會遇到民眾出國時詢問「可不可以帶藥？」，但大多民眾只考慮到是否是自己常用的感冒藥、止痛藥，而忽略了各國規定的成分差異。
「常見的感冒藥、止瀉藥、過敏藥在台灣都是日常用藥，但到了不同國家可能屬於受管制的藥品。如果沒有事先查詢規定、準備文件或英文處方，海關隨時有權攔查。」
沈采穎進一步指出，在實務上醫師、藥師往往沒有一套即時且全面的國際藥品管制查詢資訊系統，只能依靠零散來源或親自向駐外單位詢問才能得知正確答案，很多藥師也都需要去向政府機關或外事單位確認，因為各國規範實在太多，也不是每一條都有公開的英文資訊。
「政府應該要提供給民眾充分的資訊，以免出國觸犯他國的法律！基層藥師協會今天新聞給韓國辦事處詢問。」函文內容包括本次事件所涉止咳藥成分Dextromethorphan，其入境規範為何？是否僅限「單方」藥品不得攜入？抑或含有該成分之「複方」藥品亦屬禁止？是否另有數量或劑量上之限制規定？
基層藥師協會函文給韓國辦事處詢問，包括本次事件所涉止咳藥成分Dextromethorphan，其入境規範為何？是否僅限「單方」藥品不得攜入？（圖片來源／沈采穎提供）
醫師點名3類成分出國恐被攔查
胸腔科醫師蘇一峰接受《信傳媒》訪問時也提到，這件事要提醒大家，有些藥物攜帶到其他國家，的確需要特別注意。
首先是感冒藥中的止咳藥成分。蘇一峰指出，常見的止咳藥有2種成分，在部分國家可能會被海關攔查。
第一是右美沙芬（Dextromethorphan）。「這個藥在台灣的止咳藥裡非常常見，幾乎2種止咳藥就有一種含有這個成分，使用率非常高。不過像韓國，就可能會對這個成分進行檢驗與管制，因此民眾在準備止咳藥時，要特別注意是否含有這個成分。」
第二個是可待因（Codeine）。「這是一種類似嗎啡的止咳止痛藥物，本身具有一定成癮性，因此屬於管制藥品。」蘇一峰表示，通常只有咳嗽非常嚴重的患者，或是癌症、肺癌咳到無法停止的病人，醫師才會開立。攜帶這類藥物到多數國家都可能被攔查，如果數量過多，甚至可能被誤認為攜帶毒品。
此外，台灣人常喝的黑色甘草止咳藥水，其中含有鴉片類止咳成分，也屬於國際毒品管制範圍內。「過去就曾有人帶5、60罐到中國，被懷疑是運送毒品而遭到拘留。因此這類藥水也要特別小心。」
止咳藥之外，常見的感冒鼻塞藥也要注意
另外，蘇一峰也提到，除了止咳藥之外，常見的感冒鼻塞藥如偽麻黃鹼（Pseudoephedrine）也要注意，「這是在鼻塞藥中非常常見的成分，大約2顆鼻塞藥就可能有一顆含有這個成分，部分鼻噴劑也會使用。這個成分可以經過化學合成提煉成安非他命，因此在許多國家被列為管制藥品。如果攜帶數量過多，也可能被海關攔查。」
另外，嗎啡類止痛藥一定要特別小心。蘇一峰強調，部分癌症患者或長期嚴重疼痛病人需要使用嗎啡止痛，這類藥物屬於管制藥品，入境其他國家時都有可能被查驗。「還有一些中樞神經興奮或抑制類藥物，例如治療過動症的利他能（Methylphenidate），因為性質類似安非他命，也可能被管制；部分強效安眠藥，也可能遭到限制。」
蘇一峰提醒，出國攜帶藥物時，應特別留意相關規定。「首先，藥品務必保留原包裝，不論是醫院處方藥、藥局購買或成藥，都不要自行分裝至小盒，以免無法清楚說明來源與成分；若被檢驗出含管制或類毒品成分，將更難解釋。其次，如藥物可能屬管制範圍，可於出國前請醫師開立英文診斷證明，說明因病情需要使用，例如嚴重咳嗽或癌症疼痛，以利通關說明。最後，藥量應以旅程所需為原則，約一個月內份量即可，避免攜帶過多而引起海關疑慮。」
部分常見止咳藥如含右美沙芬、可待因或鴉片類成分，出國攜帶前應先確認各國規定，以免在海關遭攔查。（圖片來源／蘇一峰醫師提供）
醫師處方不等於安全通關
沈采穎也提到，民眾以為拿到醫師開立的處方藥，就一定可以出國帶藥。但各國對於受管制成分的審查是獨立的，是否准予入境是由當地海關決定的。
她指出，若民眾沒有原包裝、藥袋、英文處方與醫師證明，在被要求查驗時就很難證明這是「自用藥品」，更可能遭到當局誤解為企圖非法輸入。
沈采穎建議，「若真的必須攜帶藥物出國，一定要保留成分標示、醫師處方箋、英文證明，並將藥物放在隨身行李，這樣可以提高通關時順利通過的機率。」
健保備藥現象背後的制度盲點
沈采穎也指出，目前台灣的健保制度造成一個現象：不少民眾為了出國備藥，甚至是 沒有真的生病的狀況下到診所開立備藥，「很多人去看健保是為了備藥，其實有點是在濫用健保資源。這樣不但可能違反用藥合理性，也會對整體健保支出造成壓力。」
她認為，健保應該合理管控備藥行為，例如出國前醫師是否必須審核用藥需求、是否能提供更合理的療程量，而不是讓民眾以「怕在國外沒藥用」為由大量領藥。
這樣的現象在醫藥界引發討論，有專家也認為這是制度與政策宣導不夠完善的結果，而非單純民眾的個別行為。
政府該如何補上資訊落差？出國前用藥「3大原則」
談到制度面，沈采穎提出了幾項具體建議：
1. 建立各國藥品管制查詢平台
目前民眾若要查詢某種藥品是否能帶入境他國，只能靠各國官方網站或零散資訊。她認為政府應統一整合資訊並提供給民眾查詢。
2. 強化與外交與觀光單位合作
沈采穎也認為觀光署、外交部、食藥署等機關可以合作建立提醒機制，在民眾辦理入境或出境時提醒相關用藥規定，甚至在機票訂購、健保看診時提供用藥注意提示。
3. 提供藥師與醫師教育資源
許多醫療工作者對於他國的藥品管制規範也不清楚，因此沈采穎認為政府應提供國際藥品管制培訓與查詢工具，讓基層醫療人員在面對民眾諮詢時能提供正確資訊。
沈采穎也總結出民眾在出國前應遵守的3大原則：
1. 慢性病患者須備足藥量
若是慢性病用藥，務必準備足以覆蓋整個行程的用量，並放在隨身行李。
2. 攜帶成份標示與原包裝
原包裝與清楚標示是海關查驗時最可靠的證明。
3. 1至2週前諮詢藥師或醫師
根據旅遊地點與天數，提前規劃用藥清單，必要時請醫師開立英文處方證明。
她指出，這3項準備不但可以減少遭海關攔查的風險，也能讓旅途中遇到突發狀況時有備無患。
含右美沙芬成分的止咳藥在韓國屬於管制藥品。藥師建議，出國攜帶藥品務必保留原包裝、藥袋與英文處方證明。（圖片來源／freepik）
隨著國際旅遊越來越普及，出國帶藥已成常態，但同時也可能牽涉到不同的法規與審查。從這起遊韓被攔查的案例來看，政府、醫療體系與民眾都需要更完善的制度與教育，共同建立安全有保障的國際用藥環境。
更多信傳媒報導
白銀將連6年供不應求 今年價格上漲多頭格局料延續
新光產險標下海巡級艦船艇船體險 台船開工海巡署第三艘高緯度艦
2026大選》民進黨花蓮不挺張峻改推自己人？ 在地議員忙喊卡：自推人就是幫助傅崐萁
其他人也在看
運動幣抽籤結果出爐！60萬人超幸運 中獎身分證末碼一次看
為深化全民運動風氣，運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，於1月26日至2月8日開放民眾登記參加抽籤，符合資格者超過459萬人。今（12）日舉辦「115年運動幣抽籤直播活動」，抽出60萬名幸運民眾，由入圍114年體育運動精英獎最佳新秀運動員的擊劍選手李讓公開抽籤，只要登記驗證成功，且身分證號末碼符合58、65、12、22、64、29、69、96、87、52、26、63、59、204、660、313、180，即可於3月1日上午10時至動滋網(網址：500.gov.tw)領取運動幣至合作店家消費抵用。
爆冷擊敗主席子弟兵！家樂福員工陳彥廷擁台大光電碩士學歷
民眾黨新北市三重、蘆洲區市議員初選結果出現震撼性變化，原本被外界視為勝券在握的黃國昌子弟兵周曉芸，意外敗給入黨僅1年多的政治素人陳彥廷。而這位自稱在家樂福工作15年的政治素人，卻也有著驚人的高學歷，中央大學電機系畢業，碩士念的是台大光電工程學研究所，他表示，參選動機「只是想做點事情」。
國三生割喉案判12年定讞 受害父：大家都別有好年過
震驚社會的新北國三生割喉案，在今天(12號)判決定讞，動手的乾哥被判刑12年，乾妹妹則是11年，律師說依照少事法，只要服刑三分之一就可以假釋，可能只要坐牢大約4年就出獄，受害的楊爸爸無法接受，他說司法不讓他過年，大家也都不用過好年了。 #國三生割喉案#12年定讞#少事法
圖輯／世界盃籃球賽亞洲區資格賽 26日中華隊迎戰南韓
2027年FIBA世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段，將於2月26日晚上7點在新北市新莊體育館開打，中華男籃主場迎戰強敵南韓隊。下午中華隊在台北舉行賽前記者會，中華隊與日本、中國、南韓同列B組，首...
8旬婦悶死癱瘓兒獲特赦 家總籲政府推4項改革
（中央社記者曾以寧台北12日電）總統賴清德今天批示同意特赦8旬婦悶死癱瘓兒案。中華民國家庭照顧者關懷總會表示，特赦不適用所有照顧困境，提出住宿式機構納重度失能者給付等4項改革呼籲。
2/12【新的開始】富邦悍將補強有成 六洋將早早到齊 洋砲邦力多入列 新年許願企圖心足｜緯來運動STUDIO
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2027 FIBA世界盃籃球賽 ⚾ 2026台日棒球國際交流賽 🏀 2025-26 NBA 例行賽 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 🏀 2026 日本職籃-滋賀湖泊主客場 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 👊 2026 UFC終極格鬥冠軍賽 (VOD 7 天) 🎾 2026 澳洲網球公開賽 (VOD 7 天) 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍 2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍 2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍 2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺部分比賽因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, some match replays are available for up to 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】
賴清德接受法新社專訪 涉外人士揭3亮點：展現印太國際領袖戰略觀
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受《法新社》（AFP）專訪，內容今（12）日刊出。對此，涉外人士表示，賴清德專訪展現3大亮點，包括國際重量級媒體以世界領袖規格進行專訪、同步以七種語言首發相關報導，以及展現區域重要領袖的戰略視野。他說，這不僅是一次例行性的國際媒體訪問，更是以區域國際領袖身分，對外展現戰略高度的重要時刻。 賴清德接受《法新社》全球新聞總監 Philip Chetwynd 及台北分社社長 Allison Jackson 專訪，就台歐、台美關係、國防政策、兩岸情勢及半導體產業發展等議題回應國際媒體提問。這也是他上任後首度接受歐洲主流媒體專訪。 涉外人士表示，此次專訪有3大亮點，第一，國際重量級媒體以世界領袖規格進行專訪。該人士說，《法新社》作為全球頂尖通訊社，在專訪曝光前，罕見於短時間內連續向全球發送七則新聞快訊預告，提前釋出專訪賴總統的關鍵議題與核心論述。 該人士指出，此種高頻率、高強度的發稿節奏，在國際通訊社運作中相當少見；同時，《法新社》亦將相關內容置於當日世界新聞要聞位置，實質反映國際媒體對賴清德發言分量的高度評價，並視其為影響區域政經與安全局勢的重要指標。
立法院大亂鬥10人遭起訴！3立委不滿發文
立法院大亂鬥10人遭起訴！3立委不滿發文
林依晨拍戲車裡崩潰失控 張孝全驚呆「沒見過她這樣」
電影《深度安靜》11日釋出正式預告，張孝全與林依晨在電影中飾演一對相愛的夫妻，原本滿心期待新生命的降臨，卻在得知一項關鍵消息後，被過往壓力與陰影推向邊緣，也改變了兩人的關係。
藥品別拆裝！醫曝「出國帶藥10建議」：出發前最好回診諮詢
柳雱邁醫師近日在臉書粉專發文指出，每逢年節或旅遊旺季前夕，前來門診要求開立出國備用藥的家長與慢性病患者明顯增加。身為臨床醫師，他理解家長對孩子在國外突發病況的焦慮，也明白慢性病患者對於藥物不中斷的依賴。然而，他強調，醫療需求必須與各國法規並行考量，否則即...
社群媒體加劇社會比較 研究：內化型青少年更易受影響
寒假正式到來，青少年待在家的時間增加，使用社群網路的時間往往也隨之拉長。董氏基金會提醒，家長可以藉此機會多和孩子聊聊對網路使用的看法，協助他們建立良好的數位使用習慣，降低社群網路對孩子心理健康可能帶來的負面影響。根據一篇於2025年5月發表在《自然人類行為期刊》（Nature Human Behaviour）的研究指出，患有焦慮、憂鬱等「內化型（internalizing）」心理健康狀況的青少年，特別容易受到社群媒體的影響。
國內今年百日咳首例 5個月大男嬰匡接觸者4人
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）家長注意了，疾管署公布今年首例百日咳確定病例，為北部5個月大男嬰，已按時程接種疫苗，因咳嗽、呼吸喘等症狀就醫確診，目前狀況改善，家庭接觸者4人將監測至3月4日。
宜蘭縣政府轄管遊憩景點2/16星期一 除夕當天全面休園
為因應一一五年農曆春節，宜蘭縣政府轄管遊憩據點於一一五年二月十六日星期一除夕當天休園一日暫停營運，一一五年二月十七日星期二起正常營運。工旅處提醒遊客，非法旅宿缺乏公共安全與投保保障，春節期間到宜蘭旅遊，入住前應先至「臺灣旅宿網」查詢合法旅宿，選擇合法旅宿，才能確保自身的旅遊安全與權益，並留下美好的旅遊回憶。宜蘭縣政府轄管遊憩據點宜蘭河濱公園、礁溪湯圍溝公園、跑馬古道公園、五峰旗風景特定區、礁溪旅遊服務中心、龍潭湖風景特定區、宜蘭旅遊服務中心、冬山河親水公園、武荖坑風景區、冬山河生態綠舟、豆腐岬風景區、清水地熱遊憩區、梅花湖風景特定區、石牌縣界公園及分洪堰公園等遊憩景點。 ...
台中女騎士撞前車倒地遭輾 頭部鮮血狂流送醫搶救
中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導台中市東區發生驚悚車禍，56歲王姓女騎士，撞上準備停等紅燈的機車後倒地，再被後方重機騎士輾過頭部，當場鮮血直流，一度失去生命跡象，送醫後雖然恢復呼吸心跳，但仍在搶救中。台中女騎士撞前車倒地遭輾 頭部鮮血狂流送醫搶救(圖/民眾提供)監視器拍下，雙載機車路口黃燈減速，卻被後方女騎士撞上，女騎士不敵撞擊力道倒地，後方重機男騎士閃避不及，當場輾過女騎士，遭撞的56歲王姓女騎士頭部外傷失去呼吸心跳 緊急送醫搶救(圖/民眾提供)事故現場，血跡斑斑，員警還潑水，將血跡沖散，景象怵目驚心。遭撞的56歲王姓女騎士，頭部外傷，當場失去呼吸心跳，送醫後恢復生命跡象，但仍在搶救當中。年前驚悚輾人車禍 事故原因怎麼發生有待警方釐清(圖/民視新聞)事發在台中東區，精武路和進化路口，重機騎士還原事發經過，表示意外來的太突然，根本沒時間反應，而最初被王姓女子撞上的雙載機車也表示，當時準備停等紅燈，被猛力撞擊力道給嚇到。年前驚悚輾人車禍，詳細事故原因怎麼發生，還有待警方確認釐清。 原文出處：台中女騎士撞前車倒地遭輾 頭部鮮血狂流送醫搶救 更多民視新聞報導輪胎噴飛2km! 台74甲線疑2雙B車競速 失控撞第3車技職金牌國手命喪輪下! 23歲雙胞胎兄斷魂"接班夢碎"三重暗夜死亡車禍！機車追撞「1女OHCA不治」 現場一片狼藉
收納神器變雷品？4種NG收納，必學「萬能摺衣法」救回亂衣櫃︱Blair 整理師【早安健康×家事研究所】
0:00 精采預告 1:16 斷捨離地雷①/開放式收納 2:40 斷捨離地雷②/堆疊箱&下層黑洞 6:58 斷捨離地雷③/連環&魔術衣架 11:57 斷捨離地雷④/棉被&衣服過度壓縮與推疊 14:01 必學！西服、大衣「無痕」收納術 15:30 內衣褲一定要折？這招讓你解放雙手 16:35 摺衣技巧大公開！空間倍增又整齊 17:06 摺衣技巧大公開①/T恤上衣 19:20 摺衣技巧大公開②/長褲 21:18 摺衣技巧大公開③/短褲、短裙、四角褲 22:03 摺衣技巧大公開④/長裙、紗裙 23:38 摺衣技巧大公開⑤/厚毛衣 25:30 摺衣技巧大公開⑥/襪子 27:55 精彩小彩蛋 【相關影片】 它讓你變窮、還讓你發胖！6樣必須立刻斷捨離的物品：幫你放下過去的自己︱黃惠如 專欄作家&瑜伽老師 https://youtu.be/1p_dAE9GIR0 整理完很快又變亂？該清的是你的腦袋！如何克服捨不得丟的囤積心魔？︱Blair 整理師 https://youtu.be/Q3efUZsMHsU 【相關文章】 準備放假！2026過年前9大待辦清單：新鈔2/9開換、年貨大街採買 https://edh.tw/articles/g36V4uP 讓好運自動流進你家！2026風水轉運法6招去厄帶財旺整年 https://edh.tw/articles/D86hKze 👇 更多影片清單 👇 【家事研究所🧹】 https://go.edh.tw/836pal 【健康大頭條🔥】https://go.edh.tw/4yvgt2 【名醫專家瘦身攻略】https://go.edh.tw/4zx4eu 【醫師的健身房💪🏻 】https://go.edh.tw/4xmscf 【防癌大作戰】https://go.edh.tw/4zwwy5 【骨科、關節】https://go.edh.tw/4ynxc6 【逆轉三高護心術❤️🩹】 https://go.edh.tw/525xmt 【健康好食材】https://go.edh.tw/4zg246 👇 更多影片清單 👇 早安樂活網站: https://lohas.edh.tw/ 早安健康網站：https://www.edh.tw 早安健康FB：https://www.facebook.com/Everydayhealth.Taiwan 早安健康Youtube: https://www.youtube.com/c/EverydayhealthTw
超商隨處可見！「3種食物」加速老化、代謝變差 醫示警：果汁也上榜
現代人都希望永保青春，但錯誤的飲食方式可能加速老化。胃腸肝膽科醫師陳宣位指出，代謝率下降並非年齡必然，而是許多人的慢性「飲食自殺」。尤其有3種食物，在便利商店或外送平台隨處可見，長期食用會增加身體負擔，甚至從細胞層面偷走代謝的火種。
一次激戰竟長花椰菜！醫點名「性病4地雷」 聽「我很乾淨」快點逃
許多年輕人因一時衝動發生親密行為，結果染上性病。泌尿科醫師陳鈺昕提到，每年寒假後是診間人潮的高峰期，他根據看診個案統計出「寒假性病排行榜」，並提醒4大砲友地雷行為。尤其遇到對方說「不用戴啦！我很乾淨」，建議立刻拒絕，以免中招。
海鮮二代餐餐內臟黑白切配啤酒 僅45歲手腳滿布痛風石
45歲的傅先生從小家中賣海鮮，常把賣不完的魚蝦煮成海鮮鍋當三餐，成年後習慣在路邊麵攤點內臟黑白切配啤酒，十多年前開始反覆腳趾紅腫劇痛，如今手腳關節嚴重變形，痛風石大如十元硬幣，走路困難。
男每晚尿10次 醫一檢查「驚見3病夾擊」：難治了
應留意排尿異常，顧家醫療總院長顧芳瑜醫師分享病例，有7旬老翁晚上尿尿很多，尿量超過全日總量的三分之一，已嚴重影響睡眠。至泌尿科就診後，發現有攝護腺肥大、夜間多尿症、膀胱過動症，治療難度較高，無法直接靠給藥，得先以手術改善攝護腺肥大，接著再處理膀胱過動及夜尿問題。
陳宗彥腦出血送ICU！病況不樂觀 院內下封口令 醫曝「出血位置」決定預後
防疫五月天成員之一、前行政院發言人陳宗彥2/3突感不適，緊急送醫後目前仍在加護病房觀察，消息震驚各界。馬偕醫院強調已組成團隊全力救治，但知情人士表示，病情並不樂觀，目前人還沒醒，昏迷指數只有3。醫師提