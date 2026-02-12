出國帶感冒藥恐觸法？國人遊韓攜「止咳藥」遭海關攔下...民眾該注意哪些事？

台灣旅客遊韓攜帶含「右美沙芬」止咳藥遭海關攔查。藥師提醒，各國對藥品成分管制差異大，即使在台合法取得，也可能在他國觸法。（圖片來源／freepik）

國內一名女子日前到韓國旅遊時，在機場領取行李時赫然發現行李被海關掛上「黃色大鎖」，還遭帶到海關小房間接受長達一小時的檢查，原因並非毒品，而是她攜帶的 醫師開立備用止咳藥因含「右美沙芬」成分，在韓國屬於管制藥物，因此在入境時遭到攔查。

這起事件正好凸顯出一個日漸普遍但被忽略的現象：很多台灣人以為「自己在台灣合法取得的藥」，帶出國一樣沒問題，但事實上，各國對藥品的入境管理規範差異極大，稍有不慎，就可能讓期待已久的旅程變成機場驚魂。

像這名女子所攜帶的止咳藥中含有成分右美沙芬（Dextromethorphan），在韓國被列為管制藥品的一種，出境時若未申報或未備足證明文件，就可能觸犯當地法律。

究竟出國帶藥到底有哪些注意事項？政府制度是否已足夠保障民眾權益？是否有必要進一步加強宣導或建立查詢平台？

海關攔查不只是「運氣差」，「常見用藥」也可能涉違法

依據外國相關資料顯示，像韓國這樣要求醫師處方、原包裝、英文處方證明甚至申請核准的國家並不少見，尤其是含有精神、鎮痛或中樞神經作用成分的藥物。

基層藥師協會理事長藥師沈采穎接受《信傳媒》電訪時指出，藥師在第一線常會遇到民眾出國時詢問「可不可以帶藥？」，但大多民眾只考慮到是否是自己常用的感冒藥、止痛藥，而忽略了各國規定的成分差異。

「常見的感冒藥、止瀉藥、過敏藥在台灣都是日常用藥，但到了不同國家可能屬於受管制的藥品。如果沒有事先查詢規定、準備文件或英文處方，海關隨時有權攔查。」

沈采穎進一步指出，在實務上醫師、藥師往往沒有一套即時且全面的國際藥品管制查詢資訊系統，只能依靠零散來源或親自向駐外單位詢問才能得知正確答案，很多藥師也都需要去向政府機關或外事單位確認，因為各國規範實在太多，也不是每一條都有公開的英文資訊。

「政府應該要提供給民眾充分的資訊，以免出國觸犯他國的法律！基層藥師協會今天新聞給韓國辦事處詢問。」函文內容包括本次事件所涉止咳藥成分Dextromethorphan，其入境規範為何？是否僅限「單方」藥品不得攜入？抑或含有該成分之「複方」藥品亦屬禁止？是否另有數量或劑量上之限制規定？

基層藥師協會函文給韓國辦事處詢問，包括本次事件所涉止咳藥成分Dextromethorphan，其入境規範為何？是否僅限「單方」藥品不得攜入？（圖片來源／沈采穎提供）

醫師點名3類成分出國恐被攔查

胸腔科醫師蘇一峰接受《信傳媒》訪問時也提到，這件事要提醒大家，有些藥物攜帶到其他國家，的確需要特別注意。

首先是感冒藥中的止咳藥成分。蘇一峰指出，常見的止咳藥有2種成分，在部分國家可能會被海關攔查。

第一是右美沙芬（Dextromethorphan）。「這個藥在台灣的止咳藥裡非常常見，幾乎2種止咳藥就有一種含有這個成分，使用率非常高。不過像韓國，就可能會對這個成分進行檢驗與管制，因此民眾在準備止咳藥時，要特別注意是否含有這個成分。」

第二個是可待因（Codeine）。「這是一種類似嗎啡的止咳止痛藥物，本身具有一定成癮性，因此屬於管制藥品。」蘇一峰表示，通常只有咳嗽非常嚴重的患者，或是癌症、肺癌咳到無法停止的病人，醫師才會開立。攜帶這類藥物到多數國家都可能被攔查，如果數量過多，甚至可能被誤認為攜帶毒品。

此外，台灣人常喝的黑色甘草止咳藥水，其中含有鴉片類止咳成分，也屬於國際毒品管制範圍內。「過去就曾有人帶5、60罐到中國，被懷疑是運送毒品而遭到拘留。因此這類藥水也要特別小心。」

止咳藥之外，常見的感冒鼻塞藥也要注意

另外，蘇一峰也提到，除了止咳藥之外，常見的感冒鼻塞藥如偽麻黃鹼（Pseudoephedrine）也要注意，「這是在鼻塞藥中非常常見的成分，大約2顆鼻塞藥就可能有一顆含有這個成分，部分鼻噴劑也會使用。這個成分可以經過化學合成提煉成安非他命，因此在許多國家被列為管制藥品。如果攜帶數量過多，也可能被海關攔查。」

另外，嗎啡類止痛藥一定要特別小心。蘇一峰強調，部分癌症患者或長期嚴重疼痛病人需要使用嗎啡止痛，這類藥物屬於管制藥品，入境其他國家時都有可能被查驗。「還有一些中樞神經興奮或抑制類藥物，例如治療過動症的利他能（Methylphenidate），因為性質類似安非他命，也可能被管制；部分強效安眠藥，也可能遭到限制。」

蘇一峰提醒，出國攜帶藥物時，應特別留意相關規定。「首先，藥品務必保留原包裝，不論是醫院處方藥、藥局購買或成藥，都不要自行分裝至小盒，以免無法清楚說明來源與成分；若被檢驗出含管制或類毒品成分，將更難解釋。其次，如藥物可能屬管制範圍，可於出國前請醫師開立英文診斷證明，說明因病情需要使用，例如嚴重咳嗽或癌症疼痛，以利通關說明。最後，藥量應以旅程所需為原則，約一個月內份量即可，避免攜帶過多而引起海關疑慮。」

部分常見止咳藥如含右美沙芬、可待因或鴉片類成分，出國攜帶前應先確認各國規定，以免在海關遭攔查。（圖片來源／蘇一峰醫師提供）

醫師處方不等於安全通關

沈采穎也提到，民眾以為拿到醫師開立的處方藥，就一定可以出國帶藥。但各國對於受管制成分的審查是獨立的，是否准予入境是由當地海關決定的。

她指出，若民眾沒有原包裝、藥袋、英文處方與醫師證明，在被要求查驗時就很難證明這是「自用藥品」，更可能遭到當局誤解為企圖非法輸入。

沈采穎建議，「若真的必須攜帶藥物出國，一定要保留成分標示、醫師處方箋、英文證明，並將藥物放在隨身行李，這樣可以提高通關時順利通過的機率。」

健保備藥現象背後的制度盲點

沈采穎也指出，目前台灣的健保制度造成一個現象：不少民眾為了出國備藥，甚至是 沒有真的生病的狀況下到診所開立備藥，「很多人去看健保是為了備藥，其實有點是在濫用健保資源。這樣不但可能違反用藥合理性，也會對整體健保支出造成壓力。」

她認為，健保應該合理管控備藥行為，例如出國前醫師是否必須審核用藥需求、是否能提供更合理的療程量，而不是讓民眾以「怕在國外沒藥用」為由大量領藥。

這樣的現象在醫藥界引發討論，有專家也認為這是制度與政策宣導不夠完善的結果，而非單純民眾的個別行為。

政府該如何補上資訊落差？出國前用藥「3大原則」

談到制度面，沈采穎提出了幾項具體建議：

1. 建立各國藥品管制查詢平台

目前民眾若要查詢某種藥品是否能帶入境他國，只能靠各國官方網站或零散資訊。她認為政府應統一整合資訊並提供給民眾查詢。

2. 強化與外交與觀光單位合作

沈采穎也認為觀光署、外交部、食藥署等機關可以合作建立提醒機制，在民眾辦理入境或出境時提醒相關用藥規定，甚至在機票訂購、健保看診時提供用藥注意提示。

3. 提供藥師與醫師教育資源

許多醫療工作者對於他國的藥品管制規範也不清楚，因此沈采穎認為政府應提供國際藥品管制培訓與查詢工具，讓基層醫療人員在面對民眾諮詢時能提供正確資訊。

沈采穎也總結出民眾在出國前應遵守的3大原則：

1. 慢性病患者須備足藥量

若是慢性病用藥，務必準備足以覆蓋整個行程的用量，並放在隨身行李。

2. 攜帶成份標示與原包裝

原包裝與清楚標示是海關查驗時最可靠的證明。

3. 1至2週前諮詢藥師或醫師

根據旅遊地點與天數，提前規劃用藥清單，必要時請醫師開立英文處方證明。

她指出，這3項準備不但可以減少遭海關攔查的風險，也能讓旅途中遇到突發狀況時有備無患。

含右美沙芬成分的止咳藥在韓國屬於管制藥品。藥師建議，出國攜帶藥品務必保留原包裝、藥袋與英文處方證明。（圖片來源／freepik）

隨著國際旅遊越來越普及，出國帶藥已成常態，但同時也可能牽涉到不同的法規與審查。從這起遊韓被攔查的案例來看，政府、醫療體系與民眾都需要更完善的制度與教育，共同建立安全有保障的國際用藥環境。

