出國帶1物回台轉賣 高市去年開罰近百萬

疫情解封後民眾出國旅遊人數大幅成長，海外購物風氣也隨之升溫，不過，高雄市政府衛生局提醒，民眾若將自國外購買的化粧品返國後上網轉售，恐已違反《化粧品衛生安全管理法》，依法最重可處百萬元罰鍰，統計114年，高市查獲違法販售化粧品案件共63件，裁罰金額累計達99萬5000元。

衛生局指出，近年查獲案件多為民眾旅遊返國後，因購買化粧品數量過多未能使用，便於網路平台或社群媒體轉賣，但未依法辦理產品登錄及中文標示，即構成違規；依規定，化粧品未完成登錄或標示不符者，不得販售，違者可處1萬元至100萬元罰鍰。

從違規品項來看，以化粧水、化粧油及面霜乳液類最多，共28件，裁罰金額達51萬1000元；其次為沐浴乳及洗髮乳13件，裁罰16萬元，另包括唇膏、香皂、指甲油等品項也列入違規。

衛生局也特別提醒，依法禁止使用玻璃安瓿（AMPOULE）作為化粧品容器，民眾若於國外購買以玻璃安瓿盛裝的化粧品供個人自用，須事先填具「化粧品貨品進口同意申請書」，向衛生福利部食品藥物管理署申請核准後方可輸入，且僅限自用、不得販售；相關專案輸入審查流程及注意事項，可撥打化粧品諮詢專線02-2521-7350洽詢。

衛生局強調，國外購買的化粧品多非由國內廠商合法輸入，若使用不當導致肌膚刺激、過敏或紅腫等不良反應，僅能自行向國外求償，保障相對不足，呼籲民眾切勿心存僥倖違法轉賣，購買與使用前也應審慎評估產品安全性，以保障自身及他人健康。

相關化粧品安全使用及選購資訊，可至衛生福利部食品藥物管理署「TFDA化粧品安全使用」臉書粉絲專頁查詢。

