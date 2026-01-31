出國幫家人托運行李！他曝「慘痛經驗」：直接被海關帶走

生活中心／彭淇昀報導

不少人都知道，出國時最好不要替別人帶行李，但實際遇到親友請託，還是容易心軟。一名網友近日就分享自身經驗，直言自己向來小心，卻還是因為替家人掛行李，在南韓仁川機場被海關帶走檢查，讓他相當後悔。

出國時最好不要替別人帶行李，一不小心恐遇上麻煩。（示意圖／資料照）

原PO在Threads上發文表示，當時與家人同行返台，因行李額度問題，便讓親戚將行李託運在自己名下，沒想到在機場安檢時突然被攔下，告知託運行李內疑似有違禁品，讓他當場一頭霧水。

經過約半小時的檢查、拆箱與拍照後，才發現問題出在侄子身上，原來侄子在樂天超市購買了一把外型逼真的貝瑞塔M92手槍玩具，卻未事先告知，也因此觸發安檢警示，讓整個過程變得相當緊張。

原PO也無奈表示，雖然海關人員態度客氣、流程正常，但仍讓他心情大受影響，「早知道就不幫他們一家掛行李了，我完全沒跟著他們，所以不知道他們買了這東西，心裡還是有點不爽。台灣海關應該要把侄子攔下，讓他學到一課」。

貼文曝光後，引起不少網友共鳴，「千防萬防，防不了自己人」，還有人分享「之前從東京搭機回台，看到有人手提超重請路人幫忙，路人還真的答應」，但這樣做風險其實不小。

也有網友提醒，即便只是把行李箱借給親友使用，拿回來前仍要再次檢查內容物。有苦主分享，曾因長輩忘了把水果刀取出，結果過安檢時被攔下，當場嚇出一身冷汗。

不少人也藉此提醒，無論對方是親人、伴侶或好友，出國時行李一定要自己確認內容，避免一時好意，反而替自己惹上不必要的麻煩。

