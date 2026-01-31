出國幫親友掛行李 他仁川機場被帶走！箱內竟藏1物 網嘆：防不了自己人

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

出國旅遊幫家人帶行李卻惹禍上身！近日一名網友分享自身經歷，他日前自南韓仁川機場出境時，讓家人把行李託運掛在自己名下，結果被海關人員帶走檢查，才發現是因為行李中有玩具手槍，讓他直呼「早知道就不幫他們一家掛行李了」。

近日一名網友分享自身經歷，他日前自南韓仁川機場出境時，讓家人把行李託運掛在自己名下，結果被海關人員帶走檢查。（示意圖／Unsplash）

原PO近日在Threads發文，自認一向謹慎的他，為了行李額度，這趟回國答應讓家人把行李掛在他名下，沒想到竟在仁川機場被帶走，原因是行李內有違禁品，經過一番搜查，才發現問題出在侄子購買的玩具手槍。

原PO表示，玩具是侄子在樂天超市買的，不過他並未同行，也不知道對方買了這類物品，卻因此被海關帶走檢查了約半小時。過程中，海關人員拆封行李、拍照存證，讓他感到非常後悔，表示「台灣海關應該要把侄子攔下，讓他學到一課。」

貼文一出，引發網友熱議，「應該讓侄子一家人被帶去小房間的」、「千防萬防，防不了自己人」、「之前從東京搭機回台，看到有人手提超重請路人幫忙，路人還真的答應」、「不要幫人拿行李在26年前就已經聽老師說過了，如果是毒品大機率回不了國」。

