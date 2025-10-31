出國必看！地勤揭託運行李五大禁忌 貴重物品千萬別託運
航空公司地勤人員莉雅在臉書粉專「克米＆莉雅 x Fun飛之旅」分享旅客託運行李時常見的五大地雷，提醒民眾在出國旅遊打包時應特別注意，以免行李在運送過程中發生損壞或遺失，影響旅遊心情。
莉雅指出，軟布包或軟布袋是託運行李的首要地雷。雖然這類行李輕便好收納且具擴展性，但因缺乏結構支撐與保護力，容易在輸送過程中被機械卡住導致破損。她表示，多數航空公司規定託運行李「應使用堅固的行李箱進行包裝」，若因使用軟袋造成損壞，航空公司通常不會負責賠償。建議旅客選擇硬殼行李箱，或對軟布包進行額外加固處理。
第二個地雷是將貴重物品、藥品與重要文件放入託運行李。莉雅強調，珠寶、電子產品、處方藥品或任何重要文件都不建議託運。她在社群平台上提醒：「即使投保旅遊不便險，也無法避免因延誤或誤拿造成的風險。」建議旅客將這些物品放在隨身行李中，並使用安全袋或內袋妥善保護，以便隨時取用。
紙箱則是第三個託運地雷。雖然紙箱在日常生活中便捷且成本低，但防水性與保護力不足，一旦遇到雨水或液體滲入，容易受潮變形。莉雅建議，若不得已需使用紙箱託運，可在外層包裹塑膠袋或內層放入緩衝材料，以減少破損機率。
第四個地雷是過輕的物品，如海報筒或細長型物品。這類物品因重量不足，容易在輸送帶上被卡住或滾落，導致遺失。莉雅建議旅客可適當增加包裝重量或將這些物品裝入堅固外殼中託運，確保運送安全。
後背包則是第五個託運地雷。莉雅解釋，後背包的背帶容易在輸送帶上被夾住，不僅會造成包包本身受損，還可能影響其他行李的運送。航空公司通常不會對這類損壞提供理賠，因此建議旅客將背包進行適當包裝，或直接手提上機。
莉雅在分享中強調，這些物品並非完全不能託運，但旅客若能事先了解風險、加強包裝保護，將可大幅降低行李受損或遺失的風險。「選擇適當的行李包裝方式，並確保貴重物品始終隨身攜帶，才能讓原本的旅行更加順利，免去不必要的困擾。」
