出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰
好不容易規劃了一趟令人興奮的假期，但如果遇到糟糕的飛行體驗，那可就太掃興了。無論是因為狹窄的空間、同機乘客的打擾，還是強烈的氣流顛簸，一次不順利的飛行都可能讓您的假期蒙上陰影。為此，旅遊專家們給出了一致的建議，告訴旅客們飛機上最不宜預訂的座位區域，希望幫助大家順利開啟旅程。
據《The Mirror》報導，如果渴望一段安靜舒適的旅程，那麼飛機的最後一排可能不是您的最佳選擇。托馬斯庫克假日（Holidays Digital Director at Thomas Cook）數位總監尼古拉斯史密斯（Nicholas Smith）警告，最後面的座位靠近廚房和洗手間，不僅噪音較大、人流密集，服務也可能較慢，食物選擇有限，而且對於容易受氣流顛簸影響的人來說，這個區域也是晃動感受最強烈的地方。
旅遊專家伊茲尼科爾斯（Izzy Nicholls）也表示贊同，她指出由於靠近發動機和廚房作業，後排座位通常比較吵鬧，而且這些乘客也會是最後一批登機和下機。因此，專家建議想要享受更平穩旅程的旅客應該預訂飛機前部的座位，因為這個區域遠離洗手間和人流密集區，受到的干擾會更少。同時，選擇靠走道的座位，還可以自由伸展雙腿，起身時也不會打擾到他人，這能讓長途飛行更加舒適。
除了舒適度欠佳，飛機後部的儲物空間也比較有限。行李寄存公司Stasher的首席執行官雅各布韋德伯恩戴（Jacob Wedderburn-Day）提醒，乘客應盡量避免坐在廚房和洗手間附近，因為工作人員經常會將他們的物品佔用頭頂行李架，減少了乘客放置行李的空間。如果登機較晚，最後幾排的乘客甚至可能被迫將行李寄存在好幾排之外的地方。另外，專家也建議盡量避開隔板後面的座位，因為這些地方的儲物空間通常也有限。
不過，對於那些追求最大腿部空間的乘客來說，仍然有兩個區域提供了最寬敞的空間，那就是緊急出口排和隔板排的座位。但Transfeero的旅遊專家安德里亞普拉塔尼亞Andrea Platania提醒，這些座位也有一些不足之處，例如扶手通常是固定的，座椅的傾斜角度有限，或者對攜帶兒童出行的乘客會有特定的限制。最後，針對容易暈機的旅客，專家給出一個小秘訣，坐在機翼附近的位置。這個區域最靠近飛機的重心，因此與機尾相比，氣流顛簸帶來的晃動感會明顯減小。
