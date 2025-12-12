出國怕被當中國人！他激推1物「不是綠皮護照」

生活中心／李汶臻報導

日本史上首位女首相的高市早苗，先前在眾議院質詢時拋出「台灣有事即日本有事」論，引發中國不滿，導致兩國關係因此急轉直下。日前有網友曬出一則在桃園機場準備登機的影片，原PO提到自己出門在外，最害怕被當成中國人，並從包裡掏出1神物。畫面曝光至今，已吸引超過40萬人圍觀朝聖。

不時就在社群Threads發文分享飛行日記的網友，日前在社群版面上傳影片，從畫面可見原PO與一群同行旅伴位在桃園機場航廈內。只見原PO將手中的綠皮護照和機票塞進胸前的斜跨包內，並對著鏡頭詢問旅伴：「出門在外最怕什麼」，隨後自問自答揭曉答案：「最害怕被當成中國人」。

超怕出國「被誤當中國人」他激推1物！不是「綠皮護照」影片40萬人朝聖

原PO曬出一整包「我是台灣人徽章」，影片吸引41萬人觀看。（圖／翻攝Threads@kai_840723）





原PO隨後從包裡掏出一個裡面裝著多枚徽章的塑膠套，仔細一看。徽章上用日語印著「私は台湾人です（我是台灣人）」。畫面曝光至今，吸引41萬人次瀏覽，更引發不少網友共鳴並留言分享路途中遇過類似的案例：「我有次在倫敦要入住飯店，櫃檯帥哥臉超臭，還問我『為什麼你們中國人都不禮讓行人.....』，花了一分鐘跟他證明我是台灣人，臉色瞬間友善」，另也有網友留言開酸：「『你中國人喔？』這句話差不多快超越X你娘了」。

但另一派人卻持不同看法並留言寫下：「其實不需要這個，你只要有禮貌基本上很難被界定為中國」，還釣出自稱中國廣州人的帳號留言：「全世界估計也只有台灣人會有這樣的行為，其實就是一種自卑的表現」。對此，台灣網友不甘示弱反擊：「看到這篇會生氣的大概只有…」、「原脆踩到蟑螂窩，小粉紅超在意」、『果然留言區中國人森七七了」。

