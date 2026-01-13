出國想快速通關「申請1證件」台灣身分遭註銷！陸委會揭補救關鍵

生活中心／綜合報導

疫情解封後，海外旅遊人潮迅速回流，但相關風險也逐漸浮上檯面。過去就曾發生案例，部分國人前往中國旅遊時，透過當地旅行社安排鄰近俄羅斯的行程，因輕信業者宣稱可協助「代辦俄羅斯簽證」或提供「快速通關」便利，而配合申請中國所謂的「一次性邊境旅遊護照」。不過，此舉恐被認定為領用中國護照，進而違反《兩岸人民關係條例》，最嚴重情況下，可能依法喪失台灣地區人民身分，影響不小。針對相關爭議，陸委會也曾對外說明補救作法。

廣告 廣告

曾有實際案例顯示，台灣民眾赴中國旅遊時，經由當地旅行社安排前往鄰近俄羅斯邊境的行程，因輕信業者聲稱可協助「代辦俄羅斯簽證」或提供所謂「快速通關」方案，而配合申辦中國方面核發的「一次性邊境旅遊護照」。未料此一行為，恐被認定涉及領用中國護照，進而觸犯《兩岸人民關係條例》，最嚴重後果可能依法喪失台灣地區人民身分。根據《Newtalk》報導，移民署已證實，確有國人申請中國「一次性旅遊護照」，相關案件經依《行政程序法》完成查證程序，並通知當事人陳述意見後，已依規定通報其戶籍所在地戶政事務所，由戶政機關依法處理後續事宜。





出國旅遊「想快速通關」申請1證件！一回國「台灣身分遭註銷」陸委會揭補救關鍵

，陸委會指出，國人若申辦中共所稱的「邊境旅遊護照」，並藉此由中國邊境前往第三國，已明確違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》相關規定。（圖／翻攝自臉書＠大陸委員會 ）









對此，陸委會指出，國人若申辦中共所稱的「邊境旅遊護照」，並藉此由中國邊境前往第三國，已明確違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》相關規定。經查證屬實者，政府將依法註銷其台灣地區人民身分。至於當事人若希望恢復身分，現行制度採取事前許可制，須提出未在中國設有戶籍等相關證明文件，並依規定提出申請，後續將由主管機關依法審核。陸委會也再次強調，中國所核發的「邊境旅遊護照」雖僅有3個月效期，但屬於僅限中華人民共和國「公民」使用的旅行證件。政府自民國106年、108年及114年，已多次對外公開說明，台灣民眾不得申領或持用該類證件，並再次呼籲國人規劃海外旅遊時，務必循正常程序向目的地國家申請簽證，以免誤觸法規、衍生法律風險。





出國旅遊「想快速通關」申請1證件！一回國「台灣身分遭註銷」陸委會揭補救關鍵

台灣人民不得在中國設有戶籍，或領用中國護照，否則將喪失台灣地區人民身分。（圖／民視資料照）









事實上，移民署早在去年12月初便發布新聞稿提醒國人，若規劃前往中國鄰近國家旅遊，切勿申領或使用中國所核發的邊境旅遊護照。移民署也明確指出，一旦違規申辦或持用相關證件，將依規定註銷戶籍，進而喪失台灣身分，呼籲民眾務必提高警覺，避免因一時不察誤觸法令。

移民署說明，過去曾有國人赴中國旅遊時，向當地旅行社報名俄羅斯相關行程，卻因誤信業者宣稱可「代辦俄羅斯簽證」或提供「快速通關」服務，而配合申領中國所謂的一次性邊境旅遊護照。移民署提醒，依現行法規，凡申領中國護照者，將由戶政機關依法廢止戶籍，並喪失台灣身分所衍生的相關權益。





出國旅遊「想快速通關」申請1證件！一回國「台灣身分遭註銷」陸委會揭補救關鍵

移民署提醒，若規劃前往中國鄰近國家旅遊，切勿申領或使用中國所核發的邊境旅遊護照。（圖／翻攝自官網＠內政部移民署 ）









移民署進一步指出，依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，台灣地區人民不得在中國設有戶籍，亦不得領用中國護照，違反者即喪失台灣地區人民身分；另依《廢止臺灣地區人民身分及戶籍作業要點》第4點規定，移民署一旦知悉相關情形，將立即通報當事人戶籍所在地的戶政事務所，逕行辦理戶籍廢止。若接獲其他機關或民眾檢舉，指稱國人在中國設籍，或持有中國護照、身分證或定居證等證件，移民署也會依《行政程序法》完成查證程序並通知當事人陳述意見後，依法通報戶政機關處理。

移民署也補充指出，「在臺原有戶籍中國地區人民申請回復臺灣地區人民許可辦法」已於民國114年11月3日修正施行，針對已喪失台灣地區人民身分者申請回復身分，採取更為嚴謹的審查標準，並新增相關積極要件。移民署再次呼籲，國人於中國旅遊期間，切勿為了前往鄰近國家短期旅遊而貪圖方便，申領或使用中國邊境旅遊護照等證件，以免衍生難以挽回的法律後果。

原文出處：出國旅遊「想快速通關」申請1證件！一回國「台灣身分遭註銷」陸委會揭補救關鍵

更多民視新聞報導

醫院貼「我願意加班、病人在等你」文宣 醫護怒：高級情勒

嘉義縣推菸蒂兌換行動 累計清除逾2,742萬根菸蒂

黃安中國演出大翻車！遭觀眾轟下台認：事業到頭了

