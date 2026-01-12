出國想快速通關「誤申請1證件」台灣身分遭註銷！移民署示警

生活中心／綜合報導

近期傳出有國人前往中國旅遊時，透過當地旅行社報名鄰近俄羅斯的行程，卻輕信業者宣稱可協助「代辦俄羅斯簽證」或提供「快速通關」服務，因而申請所謂的中國「一次性邊境旅遊護照」。未料相關行為恐涉及領用中國護照，或被認定違反《兩岸人民關係條例》，依法將喪失台灣地區人民身分。





出國想快速通關「申請1證件」！旅遊回來「台灣身分遭註銷」移民署示警了

台灣人民不得在中國設有戶籍，或領用中國護照，否則將喪失台灣地區人民身分。（圖／民視資料照）









根據《Newtalk》報導指出，移民署已證實確有民眾申辦中國「一次性旅遊護照」。相關案件經依《行政程序法》查證，並通知當事人陳述意見後，已依規定通報戶籍所在地戶政事務所，由戶政機關依法處理後續事宜。事實上，移民署去年12月初即曾發布新聞稿，提醒國人「赴中國鄰國旅遊切勿領用中國邊境旅遊護照」，並明確指出，若違法領用相關證件，將依法喪失台灣身分。

移民署說明，過去曾發生國人赴中國旅遊期間，參加由中國旅行社安排的俄羅斯行程，卻因誤信「可代辦簽證」、「快速通關」等說法，最終申領中國一次性邊境旅遊護照。依現行法令，國人一旦申請或領用中國護照，戶政機關將依法廢止其戶籍，相關台灣身分與權益也將隨之喪失。

移民署進一步強調，依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，台灣人民不得在中國設有戶籍，或領用中國護照，否則將喪失台灣地區人民身分。另依「廢止臺灣地區人民身分及戶籍作業要點」，移民署一旦掌握國人在中國設籍或領用中國護照的情事，即須通報戶政事務所，逕行廢止其台灣戶籍。若接獲其他機關或民眾檢舉，經查證並完成當事人陳述程序後，也將依規定辦理通報。

移民署也提醒，「在臺原有戶籍中國地區人民申請回復臺灣地區人民身分許可辦法」已於114年11月3日修正生效，對於曾喪失台灣地區人民身分者，回復身分的審查標準已趨嚴格，並新增多項積極要件。移民署呼籲，國人赴中國旅遊時，切勿為求一時便利，領用中國邊境旅遊護照或相關證件，以免影響自身身分與權益。

