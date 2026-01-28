出國才懂台灣有多好 網紅讚6優點：真的可以做自己

近年國外旅遊盛行，民眾出國後更能看見台灣的優點，旅居南韓的台灣網紅「不奇而遇Steve & Sia」表示，住韓國後發現台灣有6個很貼心的地方，像是超方便的便利超商及生活配套，且台灣人很有耐心、溫柔又有人情味，更重要的是，在台灣真的可以做自己。

「不奇而遇Steve & Sia」昨在臉書粉專發文表示，很多人以為在國外住久了，就會不自覺一直把原本的地方拿來比較，他們反而開始明白每個地方各自有優點，有些優點則要在離開後才會突然有所感覺。

粉專提到，韓國便利商店很方便，但真的沒辦法跟台灣的比，在台灣的便利商店可以完成很多事情，包括繳費、取貨、影印、買便當、找店員聊天等。

在生活上也相當便利，粉專表示，雖然台灣天氣濕熱、濕冷很折磨人，但街上隨處都有飲料店，累了也可以隨時進超商，下雨有騎樓，冬天再冷也不至於影響生活。

粉專認為，台灣對於「麻煩一點的人」其實很有耐心也很溫柔，在韓國，規則就是規則，不行就是不行；在台灣規則通常比較彈性。

此外台灣也很有人情味，粉專直言，在韓國人際關係有清楚的邊界；在台灣則是聊過天就算變熟。另外，在台灣可以做自己，韓國人出門都要好好打理，不能太邋遢；在台灣素顏、穿短褲、夾腳拖鞋出門，也不會被盯著看。

粉專有感而發，在不同國家住久了，會感覺到有些民族的性格天生就刻在DNA裡，「我們也是在離開台灣後，才更清楚看見那些在台灣覺得理所當然的貼心，其實一點都不理所當然。」

