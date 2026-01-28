出國才知道台灣好！網紅列「6大優點」 一票台人秒認：是真的

生活中心／陳慈鈴報導

很多人踏出台灣後，才驚覺被自己視為理所當然的一切，在國外是如何的難得可貴。（示意圖／資料照）

有些事情總是透過比較才能明白其中的優劣，就像是有的人總愛唱衰台灣、各種嫌棄，直到踏出國門後才驚覺，原來在台灣習以為常的事情，竟是如此珍貴、不容易。近日有網紅就列出關於台灣的6大優點，引發討論。

臉書粉專「不奇而遇Steve & Sia」指出，長年住在韓國，近日有感而發，每個地方，都有自己的優點。而有些優點，要等你真正離開之後，才會突然有所感覺。

便利商店=半個社會福利系統

台灣的便利商店，其實是半個社會福利系統。韓國的便利商店雖然也很方便，但真的沒辦法跟台灣比。因為在台灣可以一次完成很多事，包括繳費、取貨、影印、傳真、領包裹、買便當、半夜和店員聊天。這件事住在台灣不會有什麼感覺。直到人在韓國，為了一張影印文件，需要找三個地方、走15分鐘，那一刻才會突然驚覺台灣的超商，有多方便！

廣告 廣告

面對麻煩很有耐心

台灣對「麻煩一點的人」，其實很有耐心。在韓國生活久了會慢慢學會一件事：盡量不要造成別人負擔。動線要快、動作要準、問題要一次問完。在台灣就會發現台灣人其實很願意再幫你看一次、再解釋一遍、再多做一點點。不是因為他時間很多而是台灣的社會，真的很有人情味！

生活配套完善

台灣的天氣很折磨人，但生活配套早就幫你想好了。台灣的濕熱、濕冷，真的不好受。但長期住下來你會發現，台灣的生活環境，其實早就默默幫你配套好了：街上飲料店到處都是。累了可以走進超商吹冷氣，下雨有騎樓，夏天有遮雨棚，冬天再冷，也不至於影響生存。雖然韓國的四季真的很漂亮，但它其實很要求你很多事情要自己想辦法撐過去。像是想辦法不要在零下20度被冷死。

規則是活的

台灣人真的很溫柔。在韓國，規則就是規則。可以就是可以，不行就是不行。但台灣很多時候是：「理論上不行，但我幫你試看看。」或是「正常是這樣，不過你這個情況嘛⋯⋯」這種模糊，雖然有時候真的很煩。但當真的遇到麻煩、需要幫助的時候，它就會變成一種溫柔。

可以放心做自己

在台灣真的可以做自己。因為在韓國，上班要整理好自己，衣服要稍微挑過，顏色不能太鮮豔也不能太邋遢。鞋子不能太髒。在台灣則可以素顏出門，或是穿短褲、夾腳拖就走，講話不需要一直注意敬語，甚至更不會因此被一堆人盯著看，覺得很奇怪。

很有人情味

台灣人真的很有人情味。在韓國，人際關係通常有清楚的邊界。同事是同事，朋友是朋友，陌生人就是陌生人。而台灣常常是聊兩次就變熟，熟了就願意幫，忙幫過一次，就會記得你。

粉專最後也特別強調，上述內容並不是要說「台灣比較好」或「韓國比較好」。而是在不同國家住久了，真的會慢慢感覺：有些民族的性格真的沒辦法裝，而是天生就刻在 DNA 裡的。而我們也只是在離開台灣之後，才更清楚看見那些在台灣覺得理所當然的貼心，其實真的一點都不理所當然。

網友怎麼看？

大多數網友予以認同，「真的啦，台灣真的很chill，台灣人真的很有人情味，在國外生活過就知道，真的很少有國家能像台灣這樣友善好相處的」、「我每次出國回來，都更愛台灣多一點」、「解析的很讓已經把這些習慣了的人，覺得恍然大悟」；有人則指出，在韓國也有很多溫暖的人，「看見我們困擾及疑惑時，都很願意伸出援手幫忙我們一起解決，我真的感受到這樣的溫暖！」

※ 「不奇而遇 Steven & Sia」臉書完整全文：https://reurl.cc/MMKQbW

更多三立新聞網報導

可愛動物集體暴斃！竟是同業「空拍機投毒」 園方心碎：不可饒恕

他翻牆問台灣人「回歸中國擔憂什麼？」香港人一句話嗆爆 萬人讚翻

伊能靜即將60歲！親吐5大驚人轉變 「素顏狀態曝光」網驚呆了

台人超愛1穿搭「進公廁秒被懲罰」！破6萬人崩潰認了：有夠累

