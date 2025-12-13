出國拉肚子怎辦？腸胃醫傳授「24小時救援法」 3情況千萬別硬撐

出國拉肚子怎麼辦？腸胃科醫師卓韋儒傳授「24小時救援法」。示意圖／取自photoAC

不少民眾出國旅遊時，常因水土不服出現腹瀉或腸胃不適，但多選擇自行忍耐而不就醫，原因多半是擔心醫療費用過高。對此，雲林長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師卓韋儒提醒，錯誤的處理方式，反而會導致拉肚子情況「越拉越久」，他並分享了「24小時救援法」。

卓韋儒表示，旅途中最怕不是塞行李，而是腸胃突然鬧脾氣，很多人第一反應是「忍一下就好」，但錯誤的處理方式，反而會越拉越久。他並分享出國吃壞肚子的「24小時救援法」，提供旅客在異國遇到腸胃不適時的自我照護指南，有助於減少症狀惡化與旅行困擾。

前6小時：腸胃休息+補水

這階段腸胃全面停工，建議暫時不要進食，只補充口服電解水（ORS）或稀釋清湯，讓腸胃休息並維持水分。另外，運動飲料含糖量高，反而可能加重不適。

卓韋儒提醒，運動飲料含糖量高，反而可能加重不適。圖／翻攝自卓韋儒臉書

6～12小時：軟食+保護腸壁

此時可以開始攝取白粥、白吐司、蘇打餅或香蕉等軟食，並搭配蒙脫石散（Smecta）保護腸黏膜。需避免牛奶、油膩或高糖食物，以免刺激腸胃。

卓韋儒分享出國吃壞肚子的「24小時分段救援法」。圖／翻攝自卓韋儒臉書

12～24小時：修復與穩定

可補充益生菌幫助腸道恢復平衡，若腹瀉仍未改善，可短期使用止瀉藥洛哌丁胺（Loperamide）。

卓韋儒強調，若出現「高燒不退」、「血便」、「嚴重脫水」這3種情況，千萬不能硬撐。圖／翻攝自卓韋儒臉書

卓韋儒：「3情況」別硬撐 應立即就醫！

此外，卓韋儒也強調，若出現「高燒不退」、「血便」、「嚴重脫水（尿少、頭暈、嘴唇乾）」這3種情況，千萬別硬撐，應立即就醫！



