出國掃貨猛健樂要小心！醫列常見「瘦瘦針」5大風險：最怕「這種」誤用

過年出國旅遊順道買瘦瘦針？瘦瘦針話題持續發燒，許多網友更在分享從日本「掃貨」猛健樂的心得，讓不少人也跟著躍躍欲試。不過，醫師提醒，先不論海關入境規定，這類藥物若未經專業評估與醫療追蹤、自行購買、施打或調整劑量，用法錯誤的風險恐怕不只是噁心、便祕等不適症狀，更可能引發低血糖、骨髓抑制、敗血症與多重器官衰竭，被送進ICU。











過年出國順道掃貨瘦瘦針？先注意使用風險！新竹初日診所院長魏士航表示，統計顯示，相關不良事件的美國食品藥物管理局（FDA）通報量在短短兩年間暴增8倍，關鍵原因多半與「用法錯誤」有關。魏士航依據研究與臨床觀察，整理出民眾出國自行購買瘦瘦針時，最常見的5大風險。

風險1：劑量使用錯誤



魏士航說明，一篇發表於《醫療保健》（Healthcare）期刊的研究，回溯分析美國FDA不良事件通報系統（FAERS）近6.6萬筆資料，發現與俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物（GLP-1或GIP雙重受體促效劑）相關的通報數，從2022年的不到5,000件，增加到2024年超過3.7萬件。

魏士航提到，其中，成長最快、最常見的不良事件，並非罕見副作用，而是「用藥劑量錯誤」。該研究指出，包含施打劑量不正確、重複施打、漏打，以及施打時程混亂。





風險2：劑型不同用法恐混淆



魏士航舉例，近期社群媒體中網友討論度最高的猛健樂，其中的關鍵成分是替爾泊肽（Tirzepatide），在台灣與日本的猛健樂實際給藥設計就有所不同，若民眾未充分理解劑型差異，自行購買後很容易在實際使用時發生混淆：

台灣目前核准使用的猛健樂使用劑型： 是多劑量預充填筆設計，每支筆內含4個固定週劑量，同一支筆供同一位病人連續使用4週，每週使用1次，用完4次後整支丟棄。

日本常見的猛健樂使用劑型：是每週一支的單劑量注射筆，通常一盒提供兩支，每週用完一支即丟棄。





風險3：自行加量或跳階藥物劑量



魏士航說明，所有GLP-1相關藥物都有明確的劑量遞增機制。以猛健樂為例，起始劑量為2.5毫克，每週1次、連續4週，主要是讓身體適應藥物，再依個人耐受度與反應，決定是否調整劑量，最高至15毫克。每一次劑量調整，都應透過醫師評估並觀察身體反應，而非自行「覺得沒效就加量」，更不建議跳過中間劑量。





風險4：2狀況恐效果差或復胖



魏士航提到，研究也顯示，「意外劑量不足」與「漏打」同樣是常見錯誤。這類情況雖然不一定立刻引發明顯不適，卻會讓療效大打折扣，減重進度停滯，甚至因感受不到效果而中途放棄治療，增加復胖風險。對於本身有血糖問題的人來說，不穩定的給藥節奏，也可能導致血糖波動變大。

魏士航警告，自行增加或調整藥物劑量，被醫界視為高風險行為。2025年發表於《Cureus》期刊的一則臨床案例指出，一名39歲男性因自行購買Tirzepatide藥物，並在缺藥情況下跳過原本的劑量階段、直接加打高劑量，最終引發極度低血糖、骨髓抑制、敗血症與多重器官衰竭，被送進加護病房（ICU）治療長達25天。

此外，魏士航也提醒，這類藥物對保存溫度有明確要求，若在跨國攜帶與保存過程中缺乏完善的溫控管理，可能影響藥效，甚至增加污染風險。

風險5：自行調劑量恐致併發症









魏士航強調，瘦瘦針並非一般保健品，能買到藥，不代表一定適合自己。若自行購買、缺乏後續醫療追蹤，減重過程反而容易出現偏差。尤其過年期間聚餐多、作息容易被打亂，若擔心飲食失控，與其急著嘗試藥物，不如先從飲食選擇、進食節奏與生活作息著手，讓身體先回到相對穩定的狀態。等年假結束後，再到醫療院所接受完整評估與專業建議，反而更有助於後續規劃。

