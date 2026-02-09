出國掃貨瘦瘦針恐出事！醫示警5大風險 不良事件暴增8倍

生活中心／倪譽瑋報導

醫師提醒，曾發生使用「GLP-1相關藥物（如瘦瘦針）」自行調整劑量，進而引發多重器官衰竭。（示意圖／資料照）

瘦瘦針是網路熱門話題，不少網友在社群分享從日本「掃貨」猛健樂的心得。但新竹初日診所院長魏士航提醒，日本與台灣的劑量用法不同，未理解差異容易在使用時混淆；此外，美國食品藥物管理局（FDA）的數據也顯示，2022年到2024年相關藥物不良事件通報暴增近8倍，提醒大家要留意劑量錯誤、漏打復胖等5大風險。

魏士航指出，瘦瘦針的藥物作用複雜，不僅僅在腸胃，更會影響大腦，若未經專業評估與醫療追蹤，自行購買、施打或調整劑量，風險恐怕不只是噁心、便祕。他特別點名赴外國掃貨瘦瘦針，該類藥保存溫度有明確要求，若在跨國攜帶與保存過程中缺乏完善的溫控管理，可能影響藥效。此外還有以下5大錯誤用法：

一、劑量使用錯誤

魏士航引述一篇發表於《Healthcare》期刊的研究，回溯分析美國FDA不良事件通報系統（FAERS）近6.6萬筆資料，相關的通報數從2022年的不到5000件，增加到2024年超過3.7萬件。其中最常見的不良事件是「用藥劑量錯誤」。

二、台日劑型設計不同 容易混淆用法

台灣與日本的實際給藥設計有所不同，瘦瘦針在日本常見用法是，每週一支的單劑量注射筆，通常一盒提供兩支，每週用完一支即丟棄；但在台灣，目前核准使用的是多劑量預充填筆設計，每支內含4個固定週劑量，同一支筆供同一位病人連續使用四週，每週用一次，用完四次後整支丟棄。魏士航表示，未充分理解劑型差異，容易在使用時混淆。

三、依劑量遞增機制 自行加量或跳階

魏士航說明，所有GLP-1相關藥物都有明確的劑量遞增機制，並非「覺得無效」就自行加量。以瘦瘦針為例，起始劑量為2.5mg，每週一次、連續4週，主要是讓身體適應藥物，再經審慎評估個人耐受度與反應，決定是否調整劑量，最高至15mg。

四、劑量不足或漏打 導致效果打折與復胖

有研究顯示，「意外劑量不足」與「漏打」同樣是常見錯誤，雖然不一定會立刻引發明顯不適，卻會讓療效大打折扣，如讓減重進度停滯，甚至因感受不到效果而中途放棄治療、增加復胖風險。另外，對於本身有血糖問題的人來說，不穩定的給藥節奏，也可能導致血糖波動變大。

五、自行調整劑量 恐引發嚴重併發症

2025年發表於《Cureus》期刊的一則臨床案例指出，一名39歲男性自行在缺藥情況下跳過原本的劑量階段、直接加打高劑量，最終引發極度低血糖、骨髓抑制、敗血症與多重器官衰竭，被送進加護病房（ICU）治療長達25天。魏士航強調「自行增加或調整劑量，被醫界視為高風險行為」。

