出國掃貨「化妝品、乳液」轉賣慘了！高雄去年重罰99萬

根據高雄市衛生局最新統計數據顯示，去年查獲違法販售化粧品案件共計63件，累計裁罰金額達99萬5千元。違規品項以化粧水、精華油及面霜乳液類最多，共28件，裁罰51萬1千元；其次為沐浴乳及洗髮乳13件，裁罰16萬元；另有唇膏、香皂、指甲油等品項亦在查獲之列。

衛生局指出，民眾出國旅遊時購買化粧品，回國後若發現數量過多而上網轉賣，已違反《化粧品衛生安全管理法》相關規定。依法販售化粧品須完成產品登錄及標示，違者將處1萬至100萬元罰鍰。

值得注意的是，玻璃安瓿容器依法不得作為化粧品容器使用。民眾若從國外購買此類容器的化粧品供個人使用，須事先填具申請書向衛生福利部食品藥物管理署申請，且該類產品限供自用不得販售。

衛生局強調，國外購買的化粧品非國內廠商合法輸入，若使用後產生刺激、過敏、紅腫等肌膚傷害，僅能自行向國外求償。民眾可撥打化粧品諮詢專線02-25217350洽詢相關事項。

