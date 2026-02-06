出國掃購伴手禮要小心！回台轉售食品「最重罰300萬」 法規一次看

即時中心／黃于庭報導

春節假期將至，不少民眾計畫於春節假期出國旅遊，並選購當地特色食品作為伴手禮；不過也得特別留意法規，免得一不小心掃了出遊的興致。食藥署特別提醒，民眾從國外帶回的食品，除須符合限量規定外，僅能供個人自用，嚴禁在國內轉售、網路販售。

首先，食藥署建議，民眾在選購國外食品前，可先至「食品藥物消費者專區」查詢「國外消費紅綠燈」資訊，了解各國食品安全狀況，作為聰明選購的重要參考，並且民眾返國前應事先瞭解規定。

另攜帶食品回國時，食藥署提醒，務必遵守個人自用限量規定：一般食品價值應在1,000美元以下，且重量不得超過6公斤；錠狀或膠囊狀食品，每種最多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不得超過36瓶（盒、罐、包、袋），並以原包裝為限。

食藥署強調，依食品安全衛生管理法規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗之食品僅限於個人自用，若民眾將攜回的食品拿去販售（如放置於電商平台、社群媒體拍賣），依該法第47條第14款規定，將處3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

