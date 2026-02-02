出國採買不能隨便賣！北市公佈3大違規品 網售「二手」照樣罰（示意圖:shutterstock/達志）

春節假期臨近，民眾前往日本、韓國等地旅遊的熱度持續攀升，並計畫在當地採購眼藥水、止痛藥、維生素及隱形眼鏡等熱門商品。台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁提醒，部分國外販售的品項在台灣分類為藥品，為避免觸法建議先至食藥署網站查詢，並嚴禁在網路或其他通路轉售，違規轉售藥品最高可處200萬元罰鍰。

根據衛生局統計，去年查獲藥品與醫療器材違規案件共計50件，裁罰總金額達90萬元。違規品項中，以藥品類別占多數，包含眼藥水、維生素以及褪黑激素等3大品項，目前單一案件罰鍰最高為3萬元，平均裁罰金額則落在1萬至2萬元。

衛生局強調，民眾出國買藥應遵循「不超量、不轉售、不代購」的三不原則。依財政部關務署及衛生福利部食品藥物管理署規定，旅客攜帶藥品入境僅限合理自用範圍，且依「入境旅客攜帶自用藥物限量表」有明確數量限制，非處方藥每種最多攜帶12瓶（盒、罐、條、支），合計不得超過36瓶。

中藥材則是每種最多1公斤，合計不得超過12種；中藥製劑每種限量12瓶，總數以36瓶為限。這些藥物入境後僅限個人使用，嚴禁透過蝦皮、臉書社團或LINE群組販售，未具備藥商資格卻私自販售，可處3萬元至200萬元的罰鍰，若販售的是未經國內核准的藥品，更可能觸犯刑事責任。

在醫療器材方面，隱形眼鏡與OK繃是民眾最常誤觸法規的品項。衛生局說明，具備視力矯正功能的隱形眼鏡屬於第2等級醫療器材，依法只能在取得許可執照的實體通路販售。民眾攜帶入境時，單一度數的隱形眼鏡最多限量60片，且每人限帶同一品牌、至多2種不同度數。OK繃的總數則不得超過60片，且每人限同一品牌。

如果未經許可在網路販售醫療器材，最高可處100萬元罰鍰。；若未具醫療器材商資格而於網路販售醫療器材，涉違反《醫療器材管理法》第13條規定，可依同法第70條處3萬元以上、100萬元以下罰鍰；如屬意圖販賣而輸入未經核准之醫療器材，亦可能涉及刑責。

衛生局指出，即便民眾在賣場標註「二手」或「分攤運費」試圖規避查緝，只要具備對價關係或陳列販售行為，即構成違法。

衛生局建議民眾在購買前，先至食藥署網站查詢品項是否屬於藥品或醫材，並可針對個人使用需求事先提出申請。如果是患有慢性疾病的民眾，在出國期間若需攜帶大量處方藥，則務必隨身攜帶醫師診斷證明或處方箋正本備查。

