出國接機必看！桃機明年「科技執法」臨停限3分鐘 違規最高罰1200元

桃園機場將針對入境接機車輛導入「科技執法」，未來車輛在接送區臨停超過3分鐘就會受罰。 圖：桃園機場／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 為改善桃園國際機場接機道路違規臨停問題、提升交通順暢與行車安全，桃園機場將針對入境接機車輛導入「科技執法」，未來車輛在接送區臨停超過3分鐘就會受罰，目前相關設備已完成設置並進入測試階段，預計於明年4月1日正式上路，違者最高罰1200元。

桃園機場將針對接機入境車輛，試辦為期兩年的「科技執法」，科技執法設備將設置於桃園國際機場第一航廈及第二航廈的入境接機道路，針對違反《道路交通管理處罰條例》第56條之違規臨停行為進行取締，只要車輛在接送區臨停超過3分鐘，系統將全程自動拍照與錄影，並由員警依規定製單告發，罰鍰金額為600元至1200元。

對此，航警局指出，為讓旅客充分了解並適應新措施，規劃自明年1月1日起至3月31日止，實施為期3個月的宣導期，宣導期間設備將持續運作，但僅作為提醒用途，不會實際取締告發；機場也將透過廣播、電子看板及官網等多元管道加強宣導。科技執法預計於115年4月1日0時起正式啟用，屆時將全面依法執行。

另外，航警也提醒，接送旅客的車輛可多加利用航廈內停車場提供的30分鐘免費停車服務，先將車輛停放於停車場內，待旅客領取行李、確認已在等待區後，再駛入黃線臨停區接人，以免違規受罰。

