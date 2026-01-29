出國推薦去哪？她籲優先前往「這類國家」還可省錢，網友認同：日韓70歲再去
出國旅遊熱潮再起，如何聰明規劃旅行路線成為熱門話題。知名作家黃大米日前分享獨特的旅遊觀念，主張應該優先前往較遠的國家，並非就近選擇鄰近地區。背後原因曝光後，獲得眾多網友認同，還有人說：「日本、韓國、東南亞地區，等70歲再去也無礙」。
體力影響出國旅遊品質
黃大米在臉書發文表示，她在規劃旅遊時會優先選擇距離較遠的國家，例如埃及、南美洲、南非等目的地。她解釋，主要擔心年紀漸長後體力衰退，可能無法承受長途飛機的疲勞，也怕因為體力不佳而影響旅遊品質，無法盡興遊玩。
旅費持續上漲盡早出發
除了體力因素，經濟考量也是重要原因。黃大米指出，越遠的國家旅費漲價幅度越驚人，為了避免日後荷包失血更嚴重，現在先前往遠程國家也算是一種省錢策略。因此如果有特別想去的國家，建議及早成行，「旅行的團費在飆漲真的非常驚人」，但如果本身很擅長找便宜的機票，那就另當別論。
飛機走道位方便上廁所
黃大米還分享一個有趣的觀察，年輕時搭飛機總愛選靠窗座位欣賞風景，但隨著年齡增長，她現在會優先選擇靠走道的位置，「因為膀胱的舒壓，比看風景重要太多了」。
網友分享類似經驗
貼文發布後，大批網友留言表達認同，並分享自己的旅遊心得，「和我的想法相同，趁年輕體力好就跑長程線」「同意～怕老了要去太遠太折騰了」「以前覺得要等退休再去亞洲以外國家，這樣時間比較多，自從蜜月去了義大利，以及後來去了奧捷、德，同團的老年人走一走就累了，那時候覺得長程旅途真的要趁年輕」「真的都漲很多，以前物價便宜的東歐，現在也好貴」「真的很有道理，而且老了無法久坐，飛長程坐經濟艙會全身酸痛」。
▲作家推薦趁年輕去長途國家，較能負荷長途飛行和當地操勞行程。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
