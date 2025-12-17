財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導



隨著跨年假期及農曆春節連假到來，許多民眾忙著安排旅遊之外，也常常因為要花時間跑銀行換外幣覺得很麻煩，為了解決這樣的困擾，兆豐銀行推出「線上結匯」的服務，用手機、電腦就能輕鬆換外幣，再去指定地點提領就好。

機場內人潮絡繹不絕，民眾提著大包小包的行李，準備玩一波！不過出國旅遊前，還得花時間跑銀行換外幣，對不少上班族來說相當麻煩。



民眾：「就是都到銀行臨櫃辦啊，其實有點麻煩，因為有時候還要特別請假，跑到銀行排隊這樣子，有時候人很多就滿麻煩的」。

廣告 廣告

出國換匯免排隊！ 兆豐線上結匯、外幣ATM成新選擇

出國換匯免排隊！ 兆豐線上結匯、外幣ATM成新選擇。(圖／民視財經網)

為了省時便利，兆豐銀行推出「線上結匯」服務，只要動動手指，在手機、電腦上選好幣別，就能直接換外幣，再利用出國前到機場領取，相當方便。





兆豐銀行業務管理處長 劉建庭：「選擇兆豐換匯輕鬆，為了體貼忙碌的上班族,然後我們提供24小時的這個線上的換匯，隨時隨地可以操作。如果要出國的時候，就直接到桃機、松機，還有這個高機，然後可以直接領取」。





兆豐銀行「線上結匯」有五大優勢，不限本行客戶、24小時隨時下單、松山、桃園、高雄機場皆可取鈔、更提供18種外幣選擇與優惠利率，付款方式多元！在線上結匯完成後，14天內都能到指定機場臨櫃提領，另外，機場內還設有「外幣ATM」，跟著螢幕步驟操作，就能輕鬆提領，匯率也更優惠。

出國換匯免排隊！ 兆豐線上結匯、外幣ATM成新選擇

出國換匯免排隊！ 兆豐線上結匯、外幣ATM成新選擇。(圖／民視財經網)

兆豐銀行業務管理處長 劉建庭：「提供外幣提款機，方便客戶來使用，包括美元、日幣，甚至有歐元、人民幣，如果說在這個外幣ATM來領取，匯率也會比較好，同業用他的提款卡也可以來領取外幣，方便大家來使用」。





出國前，善用兆豐銀行「線上結匯」以及「外幣ATM」服務，不僅能享匯率優惠，換錢省時又方便。





原文出處：出國換匯免排隊！ 兆豐線上結匯、外幣ATM成新選擇

更多民視新聞報導

防堵詐騙車手提領！財政部擬推「ATM領錢要露臉」

單月狂賺52億！台新新光金合併後獲利火力全開

股匯雙殺！新台幣兌美元重貶1.78角 收31.386元

