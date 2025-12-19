出國搭機前「4類警訊」 醫：建議延後行程

▲心臟科醫師列出「4類警訊」，若有相關症狀，一律建議考慮延後行程。（示意圖／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 心臟科醫師劉中平時常被患有心臟心病的患者問到，如果在有症狀的情況，還能不能搭機出國？讓他忍不住發文表示，當一般醫師建議，症狀穩定的心臟疾病可以坐飛機，但什麼叫做症狀不穩定呢？ 「其實沒有專家可以跟您打包票」，因此他列出4大狀況，並表示任何醫師建議您不要出國時，就要考慮延後行程。



劉中平在臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」中發文表示，過去有患者和他表示「劉醫師，我前兩天在飛機上突然心律不整發作，結果真的受不了，要空服員讓我下飛機，聽說最後飛機延誤了40分鐘才起飛」、「劉醫師，我這兩天緊張睡不著，血壓突然高到170 ，可是我後天就要去日本玩了，還能去嗎？」、「劉醫師，這一週天氣冷，我的胸悶好像又發作了，過年我還能出國嗎？」當下他當然是該勸病人不要出國呀，只是早早安排的行程、請好的假、好不容易喬好的家族旅遊，不去又很可惜呢，也會聽到有人抱怨，在取消機票、行程後，留在台灣卻什麼也沒發生。

對此，劉中平表示，雖然現在國際航班的機艙環境都不錯，只要沒有嚴重心肺疾病，大概都還能夠撐住行程。 但誰能擔保在途中會不會突然心律不整發作、突然心臟血管塞住或突然腦中風呢？任何狀況「沒有專家可以跟您打包票」。

因此，劉中平建議，若出現以下4種症狀，應考慮暫時延後上機：

3天內心臟有胸悶胸痛、呼吸喘、心臟亂跳，要考慮延後行程。

3天內有呼吸道感染，持續發燒和拉肚子，要考慮延後行程。

3天內有外傷，傷口滲液或行動不便，要考慮延後行程。

任何醫師建議您不要出國，要考慮延後行程。

劉中平說，坐飛機旅遊或洽公如今已經稀鬆平常，但身體有狀況的時候，面對高空的低壓、低氧環境、旅程中的緊張以及外國的不同氣候飲食，還是容易造成心臟病發作，更呼籲患者「一定要跟您的醫師好好討論，慎重評估，以免變成外國醫院一日遊喔！」。

