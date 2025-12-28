出國旅客驚魂！深夜強震桃機二航天花板掉落 2人遭砸現況曝

桃機二航傳出天花板掉落的情況，機場公司已立刻派員進行後續處理。（桃機提供）

宜蘭東部外海昨（27日）晚間11點05分發生芮氏規模7.0強烈地震，全台有感，北台灣震度達4級以上，各地傳出零星災情，桃園機場第二航廈有旅客反映天花板因強震而掉落，引發現場旅客騷動，傳出有2人遭到波及，桃機公司也回應說明後續情況。

受到昨日深夜地震影響，桃園機場第二航廈發生候機室輕鋼架天花板掉落的情況。據報，二航的C1、C5、C7候機室以及行李轉盤區域，天花板的輕鋼架因強震受損、扭曲變形，多片天花板掉落，讓現場等待的旅客嚇壞，趕緊逃開，現場一片混亂，但仍有2人來不及閃躲，被掉落的天花板砸中，幸好沒有受傷。

天花板掉落砸旅客 桃機回應曝處置

桃園機場公司表示，事發後第一時間啟動應變機制，派員至現場全面巡檢與安全管制，確保旅客及作業人員的安全。本次受影響範圍涵蓋候機室、管制區內部分樓層和管制區外的公共空間，所有掉落物已經完成清除，視情況進行封鎖與後續處理。

事件有中2名遭輕鋼架天花板掉落波及的旅客，所幸沒有造成實質傷害，目前旅客安全無虞。

目前桃機的航班起降與整體營運狀況大致正常，已責成相關單位加強後續巡檢與結構安全確認，持續掌握各設施的運作情形以確保營運順暢。

