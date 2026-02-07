出國旅行熱！旅行社龍頭豪撒2.5億 年終創新高

旅行社龍頭「雄獅旅遊」率先公布年終獎酬，超過2.5億！（示意圖／東森新聞）





在海外旅遊市場全面回流的情況下，旅行社龍頭「雄獅旅遊」率先公布年終獎酬，超過2.5億！創下歷史新高。

到日本旅遊常常遇到台灣人，無論是自助行還是跟團，這也帶動旅行社業績。雄獅公布年終獎金，突破2.5億元，創下歷史新高。

去年營收創下歷史新高的五福旅遊，也宣布維持具競爭力的獎金制度，並加碼年中分紅。鳳凰旅遊，則預計發放1個月起跳的年終加績效獎金。

而在國旅部份，在出境旅遊創歷史新高，營運成本齊漲與人力短缺夾擊下，對許多業者來，更是挑戰重重。但仍有連鎖飯店集團頂住壓力，逆勢成長，甚至還打算調升整房獎金，未來房務員年薪將可望挑戰百萬。

