出國旅行「舊衣邊玩邊丟」是天才還是自私？ 網吵翻：根本製造國外垃圾

出國旅行，換洗衣褲通常佔了行李箱大部分的空間，一名網友發文分享表示，他室友旅行都是穿舊衣褲，邊玩邊丟最後再買新的服飾，不僅行李更輕，回國也不用忙著洗衣，原PO說，她旅行有10經驗，現在發現室友根本是天才。但貼文引發正反論戰，有人認為，原本就打算淘汰的內衣褲是可以使用這種方法；但也有不少人批評，舊衣服應該要回收，「帶出國是在製造別人的垃圾」。

一名網友在Threads發文表示，他發現室友根本是天才，每次出國準備行李時，只帶舊衣褲，再趁旅遊那幾天直接換穿丟棄，當地再買新的，貼身的就穿免洗紙內褲。原PO提到，室友的作法，回國就不用整理舊衣服以及清洗，「這種一兼兩顧的方式，旅遊10年的我現在才發現，相見恨晚啊！」

豈料貼文讓正反意見吵翻天，有人提到類似作法，「一直都是這樣做，只要想要淘汰的內衣褲都會另外收起來旅行帶去用，我連牙刷牙膏也是」、「+1，鬆垮的內褲和泛黃的內衣，每年到日本玩每天丟一件，再買新的內衣褲」、「我朋友也是喔，非常用心打扮自己，把舊衣服搭配漂漂亮亮然後才丟棄它，完美詮釋最後一刻，穿搭美美的斷捨離，超級厲害的」、「真的！我大概是會帶一半舊衣服一半新衣服，一半舊的會丟。」

不過，也有人認為不妥，直言既然要丟，為何不在國內使用舊衣回收，「丟舊衣服製造別人的垃圾」、「在台灣有舊衣回收箱可丟，但去旅遊的那個地方未必一定有回收／銷毀舊衣的能力」。

還有人指出，其實這還是很麻煩，「為了出國你還要特地選不要的舊衣服，還要特地思考怎麼穿搭，還要特地在當地去買新衣服，甚至還只能穿紙內褲什麼的又沒有很舒服，超級麻煩的哎」、「那為何不帶空箱出門就好？何必穿舊衣服出門去當地丟？整個旅途都是穿舊衣物，拍照留念的穿搭真的不太時尚。」

持反對意見的網友普遍認為，出國還是避免增添當地的負擔，做一個有責任感的旅行者，這也是基本禮貌。

