出國旅遊別踩雷！誤辦「1證件」恐被取消台灣身分 移民署急示警

移民署提醒，不要為了方便旅遊，而申請一次性邊境護照。（本刊資料照）

移民署近日發布重要提醒，指出過去曾有台灣民眾赴中國大陸旅遊時，向當地旅行社報名俄羅斯團，卻因誤信「代辦俄羅斯簽證」、「快速通關」等話術，結果被旅行社要求申辦一次性中國邊境旅遊護照。移民署強調，這類護照屬中國官方簽發的旅行證件，一旦領用，將被視為具有中國戶籍或中國國籍相關行為，恐直接影響國人在台灣的身分權益。

申領中國護照，真的會被廢止戶籍？

依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，台灣民眾不得在中國設有戶籍或領用中國護照。移民署指出，若發現國人已在中國領用護照，會依規定通報戶籍地戶政事務所，戶籍將被逕行廢止，喪失台灣地區人民身分。此外，若其他機關或民眾檢舉相關情況，移民署會依行政程序查證並通知當事人說明，確認無誤後仍將依法通報廢止戶籍。

喪失台灣身分後，想恢復是否變得更困難？

移民署指出，《在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民許可辦法》已於114年11月3日進行修正，新法對申請恢復身分的審查更加嚴格，並增列多項「積極要件」，代表喪失身分後想恢復，門檻比以往更高。

旅遊圖方便，為何反成喪失國籍的大坑？

移民署提醒，部分中國旅行社會以「鄰國短期旅遊方便」、「快速過卡」等方式，誘導旅客領取類似邊境護照的證件。但台灣民眾一旦領用，即落入影響身分的法律風險，後果嚴重。

官方呼籲：赴陸旅遊切勿貪圖便利任意領證

移民署強調，國人在中國旅遊時，務必提升警覺，不可為了方便或便宜，而申請任何形式的中國護照、旅遊證或邊境證件。否則不僅影響行程，更可能面臨戶籍遭廢止、喪失台灣身分的重大後果。政府再次呼籲民眾：「凡涉及中國簽發之證件，一定要三思而後行！」

