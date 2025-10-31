出國旅遊機場充電小心了！專家：當心被竊取銀行密碼 6招安心在外充電

很多人出國旅遊都會使用機場、商場的免費充電插頭充電，但原來當中可能藏有惡意程式！外媒引述專家說法，公共USB充電插座有可能被人改裝，當旅客充電時，可能會被安裝惡意軟件，銀行密碼隨時外洩。香港消委建議，避免個人資訊被不法之徒存取的6個方法。

常見充電設備盜取資料的手法

外媒《Daily Echo》報導指出，不少遊客使用免費充電設施後，智慧型手機或裝置都被安裝上惡意程式，甚至出現個人資料外洩情況。全球知名插座製造商行銷經理Jae Ro提醒旅客，公共USB充電插座有機會被人改裝，當旅客充電的同時，手機就有可能會被安裝惡意軟件（malware），駭客會透過「充電陷阱」（Juice Jacking）手法，讓旅客誤以為連接到可信任的裝置，從而竊取銀行密碼、資料，導致損失。

6招安心在外充電

Jae Ro也指出，手機即使沒有被安裝惡意軟件，旅客如利用USB數據線充電，手機內的資料也有機會被傳輸出去。香港消委會早前也曾在官網列出以下6點自保建議：

使用電源插座：香港消委會指出，機場客樓大樓的登機閘口及轉機區，設置了超過6,700個充電插座及USB插座。旅客如候機期間有需要充電，可優先考慮使用電源插座，由於電源插座只提供電力，旅客需使用自攜充電器（插頭）、充電線進行充電，這樣做便能保障手機內的個人資料不會外洩！ USB數據阻斷器：香港消委會指出，坊間有一款工具名為「USB數據阻斷器」，價格僅為台幣數百元。這類USB數據阻斷器，由於數據阻斷器只會通過電流，即使USB充電插座不幸被不法之徒改裝，USB數據阻斷器亦可以阻止數據傳輸，避免個人資料外洩或被植入惡意程式！ 僅用USB充電線：雖然市面大部分的充電線都是含有數據傳輸功能，但仍然有少部分充電專用的USB充電線，僅允許電源通過，有效防止惡意程式及資料被盜。 勿胡亂「信任」充電設施：香港消委會說明，如果偵測到充電設備可進行數據傳輸時，大部分會彈出提示訊息，例如「信任這部電腦？」、「允許此裝置取用你的相片及影片嗎？」或USB用途等字眼。所以，使用公共USB充電設施時，請勿信任、允許，轉換至檔案傳輸模式。 定期更新系統及防毒程式：智慧型手機生產商會定時推出系統更新，修補保安漏洞。如有需要，亦可以安裝防毒程式，並經常更新及確認APP已開啟攔截功能，但要留意免費的防毒APP有機會含有惡意程式。 使用無線充電：香港消委會提醒，智慧型電話的無線充電相對安全，因為無線充電技術運用電磁感應，過程中沒有途徑供數據傳輸，可避免裝置內的資料被竊取或感染惡意程式。

文章授權/轉載自《香港01》



◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

