出國旅遊注意了！ 「海外緊急就醫」可申請健保醫療費用核退

寒假、春節假期是國人出國高峰期，但人在海外若突遇疾病或意外，醫療費用往往不便宜。中央健康保險署今天（5日）公告提醒，萬一發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，必須立即在當地院所就醫，可於門、急診治療當日或出院日起算6個月內，申請自墊醫療費用核退。

健保署指出，依全民健康保險法規定，於保險有效期間，在台灣地區外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，須立即在當地院所就醫者，得於門、急診治療當日或出院之日起6個月內，檢附全民健康保險自墊醫療費用核退申請書及相關資料，親送或委託親友至投保單位所在地之健保署分區業務組臨櫃辦理，亦可透過郵寄至上述指定地點，申請自墊醫療費用核退。

健保署表示，對於國外醫療費用核退金額標準，採審查後「核實」給付原則，但申請費用若高於健保署每季公告急診每人次、門診每人次、住院每人日上限者，則不予給付。

根據健保署最新資訊，115年1至3月在國外或大陸地區自墊醫療費用核退上限，門診每次新台幣1133元、急診每次3825元、住院每日6887元。

健保署提醒，民眾亦可視個人需求，自行添購海外突發疾病醫療險，獲得更完善保障。若有其他問題，請洽健保諮詢服務專線0800-030-598（手機改撥02-4128-678），或至「健保署全球資訊網站首頁／健保服務／健保醫療費用／就醫費用與退費／自墊醫療費用核退」查詢。

