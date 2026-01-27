出國旅遊注意事項一次看！外交部提醒2月13日春節前領取護照最後期限

外交部領事事務局局長鄭正勇。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 農曆春節將至，外交部領事事務局今（27）日提醒，已提出申請（換）護照者請記得務必在春節連假前最後上班日（2月13日）領照，以免影響後續出國行程。另外，領務局LINE官方帳號在今年1月1日至12月31日都有辦理「出國登錄月月抽」抽獎活動，歡迎民眾參加。

外交部今上午召開例行記者會，領事事務局局長鄭正勇業務簡報時表示，農曆春節連續假期（2月14日至2月22日）將至，國人如果在假期中有出國旅遊計畫，行前務必提早確認所持護照在出發前仍有6個月以上效期；另外，由於護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，如果護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，就構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響入出國權益。

鄭正勇指出，已提出申請（換）護照者也請記得務必在春節連假前最後上班日（2月13日）領照，以免影響後續出國行程。農曆春節連續假期期間，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處將暫停對外服務，如有急難救助案件，請洽外交部緊急聯絡中心（電話0800-085-095）尋求協助。

針對申換護照，鄭正勇表示，首次申辦護照者須親自辦理，可前往鄰近的戶政事務所透過「首次申請護照親辦一處收件全程服務」（一站式服務）方式送件；非首次申辦護照者除親自辦理外，也可依規定委託符合條件的親屬、同事及同學代為送件，並採臨櫃辦理或旅行社代為送件，或事先上網使用「個人申辦護照網路填表預約系統」填妥表格並上傳數位照片，預約遞件日期及時段。

鄭正勇指出，只要是在台有戶籍的成年人、現持護照已過期或效期不足6個月、護照基本資料頁的個人記載事項也不需變更的話，就可以使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁線上申換護照，完成線上繳費，等待10個工作天後，申請者本人即可攜帶收據、國民身分證，以及尚未超過效期的舊護照，親至指定的外交部領事事務局，或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照，歡迎符合條件的民眾多加利用。

鄭正勇表示，領務局特別提醒，這項措施目前不適用於速件申辦；另週末或假日後第一個上班日通常人潮較多，鄰近中午用餐時段也因輪班服務而需時等候，建議可至領務局官網查詢「申辦護照現場等待人數」（東部辦事處因受理件數較少，未在官網顯示資訊），作為現場等候時間之參考。

鄭正勇也說明國人出國旅遊前注意事項，第一，出國前應作完善準備，除確認護照效期（至少6個月以上）及到領務局網站查閱準備前往國家的簽證及入境相關資訊外，也應該投保海外旅遊保險（建議應涵蓋有意外就醫、疾病就醫、緊急救援服務及旅遊不便等服務），降低國人旅外風險及財務負擔。

第二，建議國人行前可加入領務局LINE官方帳號（帳號：＠boca.tw）或下載「旅外安全指南」APP，即可隨時利用手機查詢「行前準備」、「旅遊警示」、「急難救助」、「即時翻譯」、「各國資訊及駐外館處」、「出國登錄」及「旅外保險」等各項實用資訊，以及倘國人於當地遇有緊急狀況時，駐外館處可立即取得國人的聯繫資訊提供必要協助。另外，領務局LINE官方帳號在今年1月1日至12月31日都有辦理「出國登錄月月抽」抽獎活動，歡迎民眾參加。

第三，為加強提供國人旅外急難服務，領務局桃園國際機場辦事處設有「外交部緊急聯絡中心」，全年無休，每天24小時都有專人輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件，以落實外交部為民服務不打烊的宗旨。該中心設置2支專線電話：

1.國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095（諧音「您幫我您救我」；海外付費請撥當地國國際碼 886-800-085-095），國人在海外遭遇急難時，可透過該專線電話尋求聯繫協助。

2.「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885 （諧音「您幫幫我您幫幫我」），目前可適用歐、美、加、日、韓、新、馬、泰、香港、澳門及紐、澳等22個國家或地區。該專線可用當地申請的行動電話門號、公共電話或市話方式撥打；如果以國內行動電話門號撥打，則須另自付國際漫遊電話費用。

外交部也呼籲，民眾如非涉海外急難救助事項，請勿撥打上述專線電話，以免佔線，耽誤緊急事故的處理時效。此外，由於大陸及港澳急難救助業務是由行政院大陸委員會主管，民眾如果在大陸或港澳地區不幸遭遇急難事件，可撥打02-2533-9995、（852）6143-9012(香港)、（853）6687-2557（澳門）等電話，以即時獲得協助。

